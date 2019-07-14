又有颱風！「丹娜絲」最快周一生成　氣象局曝路徑變數：周三起掃雨

▲熱帶低壓持續增強中，最快周一生成今年第5號颱風「丹娜絲」。（圖／翻攝自天氣粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者賴文萱／台北報導

又有颱風可能生成！氣象局指出，大低壓帶發展中，有一低氣壓最快周一、二有機會增強成今年第5號颱風「丹娜絲」，周三起東半部、南部整天都有短暫陣雨，屆時午後雷陣雨範圍擴大更明顯，包含中部以北平地都有可能出現降雨。

目前大低壓帶發展，日本氣象廳已將98W升格為熱帶低壓，不過，交通部中央氣象局仍認定為低氣壓，氣象預報員張承傳表示，該低氣壓最快今明兩天會增強成熱帶低壓，不排除最快周一深夜至周二間就會生成今年第5號颱風「丹娜絲」，但以周二機率較大。

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未來該低壓走向會從巴士海峽到呂宋島間通過，最後從南海往中國大陸廣東前進，周三起受到大低壓帶影響，東半部、南部整天會有短暫陣雨，屆時午後雷陣雨範圍會更擴大、更明顯，包含中部以北平地都有機會出現降雨。

▲大低壓帶接近，有颱風醞釀發展中，周三東、南部掃雨。（圖／中央氣象局）

該低壓對台灣天氣的影響程度、降雨強弱主要取決於太平洋高壓強弱，若高壓減弱幅度多，路線就會比較接近台灣；若減弱沒那麼多，相對會偏更南邊，氣象局表示，目前路線還有滿大調整空間，將持續觀察。

天氣粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前日本氣象廳已經將98W升格為熱帶低壓，屬於季風低壓，季風水氣支援，環流十分廣泛，大亂鬥在所難免，還需要時間收編、整合，也因為如此，即便成為颱風，強度有限，算是虛胖型的。



至於未來這個熱帶低壓會怎麼走，台灣颱風論壇分析，太平洋高氣壓穩定西伸到台灣附近，因此98W只能朝西北轉西北西移動，預計周三（17日）就會來到台灣到菲律賓呂宋島之間，周末進入中國華南。不過可以確定的是，當98W周三至五從台灣附近通過時，水氣會為東部、南部帶來降雨，至於影響程度及風雨大小，還需要2～3天時間觀察。

天氣職人吳聖宇則分析，擾動98W逐漸發展，昨天還很鬆散的結構，今天已經有點雛形出來了，不過還是未成熟，大環流內隱約可見兩個中心，東側較強，西側較弱，而且大環流內部的風速還是較小，仍然呈現季風低壓的型態，要整合完成應該還要一點時間。

預估未來98W仍將持續發展，有機會增強為熱帶性低氣壓甚至是颱風，大方向仍然預估會沿著太平洋高壓邊緣往呂宋島北部到巴士海峽方向前進，通過台灣南方後再繼續趨向廣東沿岸一帶機會最大，可能在17-18日最靠近台灣，北半圈環流將影響台灣天氣，影響大小仍要觀察98W靠近的程度。

不過98W最外圍的氣流應該最快從16日就逐漸會有一些影響，至少會讓台灣上空的風向從原本盛行的偏南到西南風轉變成偏東到東北風，等到19日時98W應該已經趨向廣東沿岸，但是台灣落在它後側的偏南風中，可能延續到周末（20-21日）台灣附近的天氣都不穩定，容易有下雨的機會。