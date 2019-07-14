　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

新港奉天宮媽祖祈福指標「貼香條」　直貼橫貼有學問

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新港奉天宮開臺媽祖駐台四百年紀念活動「馨護臺灣 騎福金門」，沿路張貼通告媽祖出巡路線。（圖／新港奉天宮提供，下同）

▲新港奉天宮開臺媽祖駐台四百年紀念活動「馨護臺灣 騎福金門」，沿路張貼香條提醒信徒媽祖出巡路線、時間。（圖／新港奉天宮提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

新港奉天宮開臺媽祖廟媽祖駐台四百年紀念活動第二場次「馨護臺灣 騎福金門」啟動，活動隊伍由特製「龍頭車」領頭，帶領隨隊人員全程以騎單車的方式環台，媽祖搭乘活動特製的「鳳尾車」隨隊繞完大金門及小金門全島；為讓熱情信徒掌握媽祖出巡訊息，奉天宮董事長何達煌擲杯取得媽祖同意後，將於國曆七月十三日開始於新港奉天宮開始至港口及金門各地、宮廟「張貼香條」，藉此公告媽祖出發前往金門賜福平安的活動正式展開。

▲▼ 新港奉天宮開臺媽祖駐台四百年紀念活動「馨護臺灣 騎福金門」，沿路張貼通告媽祖出巡路線。（圖／新港奉天宮提供，下同）

▲▼ 新港奉天宮開臺媽祖駐台四百年紀念活動「馨護臺灣 騎福金門」，沿路張貼通告媽祖出巡路線。（圖／新港奉天宮提供，下同）

新港奉天宮開臺媽祖出巡金門的消息一傳開，媽祖的信徒們都相當關心媽祖是否有經過自家門口，由於詢問電話不斷。新港奉天宮董事長何達煌表示，此次新港奉天宮開臺媽祖廟媽祖駐台四百年紀念活動，將繞境全台各地及離島，遵循各地宗廟禮儀來辦理，並以香條張貼讓信徒們掌握媽祖出巡時間及路線。

▲▼ 新港奉天宮開臺媽祖駐台四百年紀念活動「馨護臺灣 騎福金門」，沿路張貼通告媽祖出巡路線。（圖／新港奉天宮提供，下同）

「貼香條」是整個媽祖繞境的一個序幕，在稟告媽祖整個遶境行程後，此次活動的工作人員就會開始印製「香條」，以此次新港奉天宮開臺媽祖廟媽祖駐台四百年紀念活動更特別印製活動香條，在香條上特別書有開臺媽祖將出巡至各地的地名字樣，如: 「新港奉天宮天上聖母馨護金門擇於荔月十七、十八、十九日閤島平安」。

▲▼ 新港奉天宮開臺媽祖駐台四百年紀念活動「馨護臺灣 騎福金門」，沿路張貼通告媽祖出巡路線。（圖／新港奉天宮提供，下同）

此次活動不僅為宗教圈的創舉，在小細節上香條也有別於傳統香條。印好香條後此次活動的工作人員會提早到媽祖要繞境行經的路口及各地宮廟張貼香條。且張貼時還有特別的規定，如果到了媽祖出巡會停駕休息的地方，香條要貼直的，若只是將從此地路過，則香條要斜著貼，而且傾斜的方向為隊伍前進的方向。

▲▼ 新港奉天宮開臺媽祖駐台四百年紀念活動「馨護臺灣 騎福金門」，沿路張貼通告媽祖出巡路線。（圖／新港奉天宮提供，下同）

ET快訊
非洲街頭驚見「台中縣娃娃車」　他滑Google街景傻眼：怎進
失聯女童「陪葬配冥婚」？2租客「鬼節午夜」赴死　詭異細節曝光
「一周吃飯+油錢1000元」新北OL：有人說我花很快！　省錢
印尼發生規模7.3強震！　深度僅10公里

關鍵字：新港奉天宮,貼香條

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市307間機車排氣檢驗站　齊聚成大為空氣品質把關

5個大安森林公園！日治時代土地遭強收沉日月潭底　30家族提行政訴訟

申請租金補貼不要跑錯地方　桃市住宅處7/15入住新廳舍

執政5個月外地住宿客比去年多11萬　中市府：今年目標800萬人次

新港奉天宮媽祖祈福指標「貼香條」　直貼橫貼有學問

台南芒果販售良好！　日本「台灣物產展」再次追加1000箱！

國際合作！　成大醫院與越南胡志明市第一兒童醫院簽訂合作備忘錄

熱氣球光雕音樂會首次跨海演出！綠島機場湧入8千民眾破紀錄

台東鐵花步道「熱氣球市集」　分享「台東好物」及多元文化

科學168桌遊、實境解謎　親子共遊玩樂中認識科技

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

直擊台北市政府「超硬」晨會現場　柯P嚴肅做事態度...網：阿伯好兇

向男友鄭人碩請教得獎感言...　小薰吐槽「他就那三句話排列組合」

媽丟下孩子離開！愛孫左眼全盲 嬤靠小吃店撐家計...只求餵飽他

反對女兒交往還嗆男方矮又黑！　 婦人買完菜被他「刀刺割頸」身亡

小戽斗71歲拿影帝..進場前老婆送急診 「我不知道什麼是重要的」逼哭大家

台南市307間機車排氣檢驗站　齊聚成大為空氣品質把關

5個大安森林公園！日治時代土地遭強收沉日月潭底　30家族提行政訴訟

申請租金補貼不要跑錯地方　桃市住宅處7/15入住新廳舍

執政5個月外地住宿客比去年多11萬　中市府：今年目標800萬人次

新港奉天宮媽祖祈福指標「貼香條」　直貼橫貼有學問

台南芒果販售良好！　日本「台灣物產展」再次追加1000箱！

國際合作！　成大醫院與越南胡志明市第一兒童醫院簽訂合作備忘錄

熱氣球光雕音樂會首次跨海演出！綠島機場湧入8千民眾破紀錄

台東鐵花步道「熱氣球市集」　分享「台東好物」及多元文化

科學168桌遊、實境解謎　親子共遊玩樂中認識科技

台南市307間機車排氣檢驗站　齊聚成大為空氣品質把關

三坪迷你公寓！ 南美洲興起微型住宅　一間公寓只有停車位大小

瓊斯盃／羅健兒扛起南韓3連勝　21分9籃板力退伊朗

不斷更新／赫猛4.1局飆5K退場　5局結束兄弟2：0桃猿

安妮活動前1小時躺沙發淚崩：我不夠聰明！被嫌「講話聽不懂」壓力超大

SGS周末現人潮　三舞台結合電競、藝人演唱嗨翻爭艷館

向佐呼喊郭碧婷起床「脫口甜蜜愛稱」　網被閃爆：寵妻狂魔

不斷更新／雙方先發投手展現壓制力　6局統一1：1富邦

法國加入太空戰！　馬克宏：新司令部明年9月成軍

中職／教練團體恤　林哲瑄偶爾角落「放鬆」

地方熱門新聞

「有人生病！」高雄飢餓30臨時..

廣德家遭查稅轉快閃店！老闆：韓..

韓粉恐嚇「砸妳家」！18歲女學..

300架無人機點亮絢麗夜空萬人..

稟報城隍老爺　郭台銘：我接任中..

昌帆分裂 林飛帆相間黃國昌零..

不知山區沒有加油站　汽油用盡「..

屏警逮獲1毒通、5張菸害罰單　

萬國戲院豬式風格歌廳秀陳盈潔開..

孩子的樹屋創辦人辭世　錢小豪來..

郭台銘開嗆　蔡英文沒有中華民國

小三通旅客暴增　將增人力、電子..

「我愛青埔」　一日快閃活動好康..

公車與機車擦撞　騎士倒臥公車底..

更多熱門

相關新聞

「馨護臺灣 祈禱平安」澎湖大義宮出發

新港奉天宮開臺媽祖及伴騎的三百多位騎士，29日上午於大義宮鳴笛出發騎島賜福活動，此次活動有全程組120人、半程組130人、陪騎組100人，加上陪同工作人員車輛，隊伍綿延將近半公里遠，加上特別製作的龍頭鳳尾車，經過跨海大橋時有如一尾巨龍神游於海上相當壯觀。

馨護臺灣祈禱平安首站抵澎湖

奉天宮腳踏車環台宣揚媽祖文化

奉天宮配天宮媽祖祝壽大典　翁章梁主祭

大甲媽祖環保餐具自動租借機登場

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高雄弒母案　女兒驚爆涉「教唆殺人」

高雄男愛12歲女7年！遭阻「刀插下顎」準岳母亡

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

非洲見台灣娃娃車　他滑街景傻眼

18歲女真的告韓粉了！PO「三聯單」提告12人

上原亞衣引退3年「首度脫了」！

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

快訊／揮刀刺死女友媽　大社小情侶聲押

觀察／家長要求簽名　蔡英文堅持徵求女孩同意

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩潰

女大生那邊癢到爆！醫見「整片藍紋起司」

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

冷氣在客廳！他一招讓「房間涼爽度UP」

子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩

更多

最夯影音

更多

鄧超一家四口首次公開合體！！　孫儷噴笑：孩子以為爸爸是歌手

16歲高中生在學校飆唱神曲！　「迷人嗓音」網驚呆：耳朵懷孕

逢甲大學宿舍變身高級飯店 原木裝潢+落地窗...網：轉學了啦！

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃功能」

滅蟑新招？媽媽化身進擊的鼓手 超快節奏...廚房94她的練團室

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面