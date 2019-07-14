新港奉天宮媽祖祈福指標「貼香條」　直貼橫貼有學問

▲新港奉天宮開臺媽祖駐台四百年紀念活動「馨護臺灣 騎福金門」，沿路張貼香條提醒信徒媽祖出巡路線、時間。（圖／新港奉天宮提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

新港奉天宮開臺媽祖廟媽祖駐台四百年紀念活動第二場次「馨護臺灣 騎福金門」啟動，活動隊伍由特製「龍頭車」領頭，帶領隨隊人員全程以騎單車的方式環台，媽祖搭乘活動特製的「鳳尾車」隨隊繞完大金門及小金門全島；為讓熱情信徒掌握媽祖出巡訊息，奉天宮董事長何達煌擲杯取得媽祖同意後，將於國曆七月十三日開始於新港奉天宮開始至港口及金門各地、宮廟「張貼香條」，藉此公告媽祖出發前往金門賜福平安的活動正式展開。

新港奉天宮開臺媽祖出巡金門的消息一傳開，媽祖的信徒們都相當關心媽祖是否有經過自家門口，由於詢問電話不斷。新港奉天宮董事長何達煌表示，此次新港奉天宮開臺媽祖廟媽祖駐台四百年紀念活動，將繞境全台各地及離島，遵循各地宗廟禮儀來辦理，並以香條張貼讓信徒們掌握媽祖出巡時間及路線。

「貼香條」是整個媽祖繞境的一個序幕，在稟告媽祖整個遶境行程後，此次活動的工作人員就會開始印製「香條」，以此次新港奉天宮開臺媽祖廟媽祖駐台四百年紀念活動更特別印製活動香條，在香條上特別書有開臺媽祖將出巡至各地的地名字樣，如: 「新港奉天宮天上聖母馨護金門擇於荔月十七、十八、十九日閤島平安」。

此次活動不僅為宗教圈的創舉，在小細節上香條也有別於傳統香條。印好香條後此次活動的工作人員會提早到媽祖要繞境行經的路口及各地宮廟張貼香條。且張貼時還有特別的規定，如果到了媽祖出巡會停駕休息的地方，香條要貼直的，若只是將從此地路過，則香條要斜著貼，而且傾斜的方向為隊伍前進的方向。