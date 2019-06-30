奉天宮「馨護臺灣 祈禱平安」澎湖大義宮出發　龍頭鳳尾車三百騎士領騎

▲▼ 新港奉天宮「馨護臺灣 祈禱平安」，龍頭鳳尾車造型搶眼。（圖／新港奉天宮提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

新港奉天宮開臺媽祖及伴騎的三百多位騎士，29日上午於大義宮鳴笛出發騎島賜福活動，此次活動有全程組120人、半程組130人、陪騎組100人，加上陪同工作人員車輛，隊伍綿延將近半公里遠，加上特別製作的龍頭鳳尾車，經過跨海大橋時有如一尾巨龍神游於海上相當壯觀。東衛天后宮天上聖母也一同陪伴媽祖遶兩天，期待兩尊媽祖一同賜福澎湖閤島平安，中午駐駕湖西天后宮受到當地民眾的歡迎，村民紛紛設立香案祭拜。

▲▼ 新港奉天宮「馨護臺灣 祈禱平安」，澎湖大義宮首站鳴笛出發。（圖／新港奉天宮提供，下同）

下午則到東衛天后宮舉行會香儀式，三百多位車手所組成的車隊在東衛天后宮前大合照，場面壯觀。東衛天后宮主委莊福氣表示，兩宮文化交流不只帶來平安與幸福，也為澎湖地區帶來觀光人潮，隊伍預計下午抵達澎湖縣政府，以徒步的方式賜福馬公市區，分送媽祖平安符與紀念香火袋，讓新港媽的祝福傳播到全台各個角落。晚上駐駕澎湖天后宮，奉天宮將會在天后宮舉行有百年歷史「媽祖洗塵」儀式，與澎湖各宮廟做一場信仰儀式的文化交流。

奉天宮董事長何達煌表示龍頭鳳尾的藝陣形式，有著消災、祈福、解厄的意涵，與此次活動的主題「馨護台灣」相輝映。馨，香之遠聞者也。意指媽祖馨香遠播遍及臺灣。藉此次騎福臺灣的活動，讓媽祖的愛與慈悲灑播在臺灣的每一吋土地上，「馨護台灣」與「幸福台灣」同音；「騎島」平安與「祈禱」諧音，希望藉由此活動帶來台灣的幸福與平安。





奉天宮舉辦馨護臺灣騎島平安，是為慶祝媽祖蒞台400周年，以騎腳踏車方式繞行台、澎、金、馬、綠島等離島地區，可說是台灣前所未有的創舉，更藉機和離島的媽祖廟作交流，祈求天佑台灣、遠離災害。