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央視：美售台2.2億「過時武器」　把台灣當冤大頭提款機！

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▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國國務院日前批准價值約22.2億美元的對台軍售案，中國外交部12日宣佈，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。央視「國際銳評」13日晚間也發文批評，美國此舉只是「把台灣當成冤大頭和提款機」，藉此滿足美國軍火商的利益。

評論中指出，美國企業參與向台灣出售武器，根本不是單純的商業交易，而是嚴重損害中國主權和安全利益的行為。中國對涉事美方企業實施制裁，合情、合理更合法，中國政府和企業絕不會同損害中國國家利益的企業進行任何形式的合作與商業往來。

評論中更自問自答「美國賣給台灣武器，真是想保障台灣安全嗎？當然不是！在美國，政府與軍火集團利益深度捆綁早已不是秘密。它把一些過時的武器高價賣給台灣，除了實施『以台制華』這一圖謀外，也是把台灣當成冤大頭和提款機，來滿足美國軍火商的利益訴求。」

▲▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文正在美國進行出訪行程。（圖／記者陶本和攝）

評論也指出，美國企業參與對台售武，早已不是單純的商業銷售，而是嚴重損害中國國家主權、干涉中國內政的行為，中國對此絕不容忍。2015年，中國曾對參與美方對臺售武的涉事企業實施制裁。

評論最後又寫到，美方此時批准對台軍售，不僅將損害台海和平穩定，也勢必會對中美關係與雙方重要領域合作造成損害。在維護國家主權和領土完整方面，中方的立場是堅定、明確的。任何為利益而想挑戰中國國家主權、統一、領土完整和安全的企業與個人，最終要為自己的短視行為付出沉重的代價。

據《觀察者網》報導，美國國防部網站顯示，此次軍售主要內容包括108輛M1A2「艾布蘭」主戰坦克、254枚「毒刺」飛彈、14輛M88A2「大力神」裝甲回收車、16輛M1070A1重型裝備運輸車。
 

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關鍵字：售台軍武,央視,外交部

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