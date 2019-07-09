美對台軍售升級！環時嗆：下決心解放台灣比北平還容易

▲M1A2戰車。（圖／達志影像／美聯社，下同）

大陸中心／綜合報導

美國國務院同意向台灣出售金額22億美元的軍事裝備。對此，大陸官媒《環球時報》9日發表文章指出，美台是不能玩過頭的，一旦玩過頭，肯定要付出代價，「對台灣當局來說，拉住美國是其維繫現有兩岸政策的基礎，然而他們也很清楚，解放軍已建立對台軍的壓倒性優勢，今天如果下決心解放台灣，比當年解放北平還容易。」

文章說，解決對台軍售問題得依靠「大陸軍事力量越來越強大，使台灣新購武器實際上喪失軍事意義，台灣的那點軍費使其不可能通過購買武器維持兩岸軍事平衡。此外，還要靠大陸國力的增強使得我們有更多手段壓制外部的對台軍售。」

「增購美國軍備已經失去了物理意義，但台北要的是心理效應，要的是以此宣示台美關係的緊密，把台灣軍費割一大塊給美國軍火商，形同向美國磕頭，交保護費」，文章說，「如果有一天美台之間做出大陸決不接受的軍售，大陸宣佈如果那些裝備上島，我們將堅決摧毀它們，屆時將會發生什麼？」

最後，文章強調，台灣的安全在於處理好兩岸關係，從根本上避免走向與大陸的軍事對抗，「只要台當局不朝著『台獨』的方向瞎折騰，它是完全可以做到的，而一旦朝著『台獨』方向鋌而走險，搞『以武拒統』，無論它抱誰的粗腿，都沒有用。大陸一直堅持和平統一政策，台灣當局最該做的就是不要逼大陸放棄這一政策。」

此外，中國外交部發言人耿爽9日也指出，美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，立即撤銷上述對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。

▼耿爽。（圖／中新社）