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臉書徵澳洲打工是假的？護照詐騙頻傳…外交部：慎選旅行社

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▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲近來發生多起護照詐騙事件。（示意圖／記者蔡玟君攝）

政治中心／綜合報導

外交部9日表示，近來接獲多起國人聽信有便宜或免費機票，可赴國外旅遊或打工的機會，而將護照交給他人代辦出國手續後，不但旅遊打工團未能成行，護照也遭到詐騙，民眾須提高警覺，勿將護照交給身分不明人士，且慎選旅行社代辦。

有民眾在臉書社團看到澳洲打工徵才的資訊，到雪梨、墨爾本幫忙搭建演唱會舞台，包吃包住兩個禮拜就能賺5萬台幣，未料護照交出去拿不回來，光台中就有超過20多人受害。

對此，外交部發言人李憲章9日在外交部例行新聞說明會表示，近來外交部領事事務局與外交部各辦事處接獲多起民眾因聽信有便宜或免費機票，可赴國外旅遊或打工的機會，而將護照交給他人代辦出國手續後，不但旅遊打工團未能成行，護照也遭詐騙。

李憲章呼籲，赴國外旅遊或打工應慎選旅行社及代辦人，並應遵守當地國相關法律，若遇網路招攬，聲稱提供免費機票或赴海外打工機會，要求收取護照代辦出國手續，卻未交代詳細行程、未收取費用等不合常理情形時，特別要提高警覺。

李憲章提醒，切勿將護照交給不熟識或身分不明之人，以免護照遭到詐騙，應妥善保管及合法使用護照，不要將護照出售他人，為質借提供擔保、抵充債務或供他人冒名使用而將護照交付他人，以免觸法而面臨重罰。

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關鍵字：護照,詐騙,外交部,旅行社

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