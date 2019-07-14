拒絕毒品！劉德華現身西門町反毒　警見證天王魅力

▲亞洲天王劉德華現身西門町宣傳新片，也呼籲民眾拒絕毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

亞洲巨星劉德華13日現身台北市西門町為新電影進行宣傳見面會、現場約吸引超過3千名粉絲擠爆西門町，劉德華新片恰巧是一部警方與毒梟鬥智鬥力的動作片力作，警方也派警員到場、順應電影情節宣導青少年反毒、電影見面會搭配犯罪預防宣導成效頗佳。

▲亞洲天王劉德華現身西門町宣傳新片也呼籲民眾拒絕毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

劉德華來台宣傳其主演以反毒為題材電影，昨天下午現身西門町舉行粉絲見面會，吸引超過3千位民眾擠爆活動會場！電影公司還出動多位保鑣貼身保護他，萬華警分局警方也趁勢率犯罪宣導團成員在場賣力宣導，齊力向粉絲大眾朋友們力推暑假期間青少年反毒、年輕機車族勿超速競速確保行車安全、以及銀髮族防詐技巧。

劉德華在舞台上也特別呼籲大家要反毒、拒絕毒品，絕對不要吸毒衍生社會問題；北市警方反毒宣傳活動首次能在天王加持下進行，警員在場見識到天王魅力、讓電影宣傳搭配反毒犯罪預防宣導，希望能寓教反毒反犯罪於電影情節中達成片商、警方雙贏的局面。

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