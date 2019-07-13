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反毒打詐掃黑幫　少年3對3籃球決賽飆舞競賽聯合開幕

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▲台南市長黃偉哲為球賽開球，及與現場來賓一同啟動「反毒」宣示，聯合「反毒」，象徵台南市「反毒」的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲為球賽開球，及與現場來賓一同啟動「反毒」宣示，聯合「反毒」，象徵台南市「反毒」的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「青春盃暨校園反毒—少年3對3籃球決賽」及「防制學生藥物濫用飆舞競賽」，7月13日舉行聯合開球儀式，期能擴大「反毒」宣導成效，台南市長黃偉哲為球賽開球，更現場加碼，第一名的隊伍除了原本的獎金外，還可獲得U12世界盃少棒錦標賽門票！

活動由國立曾文高級農工職業學校武術隊及去年飆舞競賽冠軍興國高級中學的精彩表演揭開序幕，並與黃偉哲市長及現場來賓一同啟動「反毒」宣示，聯合「反毒」，象徵台南市「反毒」的決心。

▲台南市長黃偉哲為球賽開球，及與現場來賓一同啟動「反毒」宣示，聯合「反毒」，象徵台南市「反毒」的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今天看到同學們的表現，覺得非常了不起，不管是曾文農工的武術還是興國高中的街舞，都充滿了青春活力，希望所有同學都能度過一個快樂又安全的暑假；而籃球跟棒球一樣都是我們的國球，U12世界盃少棒錦標賽7月26日將在亞太棒球村舉辦，第一場將由台灣隊對古巴，也希望大家一起來為台灣選手加油。

▲台南市長黃偉哲為球賽開球，及與現場來賓一同啟動「反毒」宣示，聯合「反毒」，象徵台南市「反毒」的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局長黃宗仁指出，本次「3對3籃球決賽」計分為高中男子、女子組、國中男子、女子組，合計167隊、501人參賽，「飆舞競賽」計20隊、174人參賽，主辦單位準備相當豐富獎品，希望各位同學努力爭取佳績。

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關鍵字：反毒,打詐,掃黑幫,籃球,飆舞

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