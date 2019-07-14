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影／失聯女童「陪葬配冥婚」？2租客「鬼節午夜」輕鬆赴死　詭異細節曝光　

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記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州9歲女童章子欣日前被家中的2名房客帶走，失聯9天後遺體在浙江象山石浦海域被尋獲。網路日前出現「冥婚說」，讓這起本就疑點重重的案件更顯「詭異」，「兩租客此前說去『上海』參加婚禮，其實是去『海上』，說要孩子當花童，是給他們的冥婚當花童。」

2房客拐走9歲女童章子欣「當花童」跳湖亡…孩子失蹤　父：女兒快回家，爸爸想妳。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

▲有網友分析指出，杭州9歲女童是被2個租客抓走配冥婚。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

女童章子欣4日被家裡一對租客帶走，本來說要去「上海吃喜酒」當花童，約定2天後回來，沒想到7日之後卻失聯。警方接到女童家人報案後展開調查，發現2名租客於8日在浙江省寧波跳湖自殺身亡，並發現2人衣服綁在一起，原因不明。

據《都市快報》報導，男女租客選擇自殺時，是手挽手走向湖裡，一開始發現在淺水區水深不夠，隨即很堅決地走向深水區，直到被水淹沒。

有網友指出，2人是在陰曆六月初六「鬼節」的午夜赴死。網友還認為，他們在自殺前被監控畫面錄下的「神情幾乎都是輕鬆、愉悅的」，「2人應該認為自殺並不可怕，甚至可能認為是新生。」

此前，2人拐走女童後，曾在微信朋友圈發了一則「我收了一個女兒」的訊息。網友甚至推測，他們兩生前沒有孕育子女，希望死後在陰間當夫妻，所以抓女童配冥婚給他們當女兒，在陰間享受天倫之樂。

2房客拐走9歲女童章子欣「當花童」跳湖亡…孩子失蹤　父：女兒快回家，爸爸想妳。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

▲2房客拐走9歲女童章子欣「當花童」跳湖亡。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

另外，在男租客梁鄧華的社群平台裡，發的多張神像照片引起多人注意。他曾和女童父親溝通截圖顯示，微信號關聯著一個名為「美好明天」的QQ號。有網友搜出，在此QQ號相冊中，保存著多張「三山國王」神像照片。

據《新京報我們視頻》報導，當時，3人從杭州出發，4日到6日到達漳州、汕頭、寧波等地，接著6日早上6點左右入住廣東汕頭一家門口貼有「三山國王」符文的酒店。酒店前台工作人員稱，「三山國王是我們這裡的一個老爺，要拜的。」記者發現，酒店附近1公里左右就有3個「三山國王」廟。

「三山國王」是潮汕地區的民間信仰，指廣東獨山、名山、巾山3座山之神，相傳3位山神宋朝時因救駕有功而受封，流行於閩南、潮汕等地。信眾通常都是祈求來年風調雨順、四季平安。當地居民表示，三山國王是保平安的，「沒有配冥婚和六月六鬼節的說法。」

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關鍵字：女童,遺體,房客,租客,浙江杭州,象山海域

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