9歲失聯女童遺體尋獲！最後與父親通話：爸爸，我回不來了

▲章子欣失聯9天後，遺體13日在象山石浦海域被尋獲。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）



大陸中心／綜合報導

浙江杭州的9歲女童章子欣日前被家中的2名房客帶走，失聯9天後，遺體13日中午12點在浙江象山石浦海域被尋獲。女童父親章軍崩潰表示，女兒最後與自己的通話，只說了2句話，「第一句是我問你們在哪裡，她說在象山。第二句是，我（今天）回不來了。」

章軍家裡的2名房客4日向他表示，要帶女兒去上海吃喜酒、當花童，沒想到7日後卻失聯。章子欣的家屬9日貼出尋人啟事，卻遲遲沒有找到女童的下落。

警方調查後發現，2名房客將女童帶到浙江寧波象山縣某處，立刻趕往調查。到達現場後，警方透過監視器畫面看見3人在石浦港區海域，但走進海域時，女童獨自走在前方，2名房客跟隨在後方，後來卻只剩2名房客走出那片海域。

▼章子欣生前與2名房客到海邊玩水。（圖／翻攝《浙江新聞》）

警方繼續循線調查，發現這2名房客在寧波某地自殺身亡，女童仍然下落不明。不過，一具遺體13日在象山石浦海域被發現，警方立刻對遺體進行檢驗。

象山警方13日經過技術鑑定，確認這具遺體就是章子欣，立即通報家屬。章軍接獲通報後，13日晚間抵達象山殯儀館，見女兒最後一面；不過，女童的母親則因為經濟拮据，無法立刻趕往現場。

根據《封面新聞》報導，章軍回憶，女兒在與自己的最後一通電話中，只說了2句話，「第一句是我問你們在哪裡，她說在象山。第二句是，我（今天）回不來了。」隨後，女童手中的電話就被房客搶走。

章軍說，當時他立刻要求房客將女兒送回，否則就會報警。房客為了證明會把女童帶回家，將電話拿給網約車司機，讓司機對章軍解釋。

章軍事後非常懊悔，「我叫他（網約車司機）把娃娃送回來，他說你們商量好，我可以送到火車站去。我也不敢太強硬，畢竟孩子還在他們那裡。」他相當無助，「我要是那時候留下網約車的聯繫方式，讓他直接告訴我地點，或者叫他給我送回來，是不是就可以找回來？」

章軍十分自責，女兒那句「我不回來了」本意是向他報備，今天不能準時回家了，卻沒想到女兒「再也不能回家了」。