17分鐘後被攙扶出來！失聯女童爸「辨認遺體」腿軟　漁民：面部泡到無法辨認

▲9歲失聯女童遺體13日中午12點在浙江象山石浦海域被尋獲。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州9歲女童章子欣日前被家中的2名房客帶走，失聯9天後，遺體13日中午12點在浙江象山石浦海域被尋獲。父親章軍當晚10點左右抵達象山縣殯儀館，在裡面停留了約17分鐘後，被人攙扶走出殯儀館坐車離開。另外，發現女孩遺體的漁民表示，「小孩穿著淺黃色上衣，人很小，臉已經泡的無法辨認。」

據《我們視頻》報導，在家屬到達的約半小時前，當地警方確認下午在象山縣石浦海域發現的女童遺體是章子欣。當晚，章軍和女童姑父到達殯儀館下車後，非常快步的在2位工作人員的陪同下走進殯儀館，17分鐘後出來時卻需要2人攙扶，可以看出悲痛欲絕。

▲9歲女童章子欣。（圖／翻攝影「平安淳安」微博）

發現女童遺體的55歲老漁民周恩龍早上10點20分帶著16名遊客從石浦碼頭出發出海捕螃蟹，在海上待了四、五十分鐘後返航，約11點30分左右發現離船二三十米的海面上有不明物體，「我把船靠過去，在離五、六米的地方停了下來，從身高來看是個小孩；頭朝下，穿著淺黃色衣服和黃色內褲，腳上沒有鞋，遺體已經被水泡腫了，臉無法辨認。」

隨後他馬上給漁政部門打電話，報告了經緯度，「然後一直開船跟著，漂到哪裡就跟到哪裡，保持五六米的距離。」周恩龍說，「說實話，當時不知道這就是失聯的小女孩，因為我沒有怎麼看新聞，當時只是怕小孩漂走漁政找不到，就跟了20多分鐘，等漁政船趕到後，才送他們上岸。」

章軍家裡的2名房客4日向他表示，要帶女兒去上海吃喜酒、當花童，沒想到7日後卻失聯。章子欣的家屬9日貼出尋人啟事，卻遲遲沒有找到女童的下落。警方調查後發現，2名房客將女童帶到浙江寧波象山縣某處，立刻趕往調查。到達現場後，警方透過監視器畫面看見3人在石浦港區海域，但走進海域時，女童獨自走在前方，2名房客跟隨在後方，後來卻只剩2名房客走出那片海域。

女童父親章軍此前接受採訪時表示，女兒最後與自己的通話，只說了2句話，「第一句是我問你們在哪裡，她說在象山，第二句是，我（今天）回不來了。」

▼章子欣生前與2名房客到海邊玩水。（圖／翻攝《浙江新聞》）