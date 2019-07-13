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帶走「當花童」失蹤9歲妹遺體尋獲　父淚崩：下輩子還要當我女兒

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9歲失蹤女童章子欣海邊玩水畫面曝光　房客輕生前PO文：認了一個女兒睡很香甜。（圖／翻攝《浙江新聞》）

▲失蹤女童的父親到海邊尋找女兒。（圖／翻攝《浙江新聞》）

記者洪珮瑄／綜合報導

浙江省淳安縣的9歲女童章子欣4日被2名租客帶走，下落不明；而這對租客事後也輕生身亡，案發至今引起各界關注。據悉，該名失蹤女童的遺體於今日下午3點左右，在象山松蘭山景區海裡被發現，她的父親也心痛發文，「希望下輩子她還是我的女兒。」

據悉，搜救隊今（13）日下午寧波象山縣的石浦港區海域，發現一具疑似是女童章子欣的遺體，而後續警方將進行DNA鑑定。目前，章子欣的家屬也正在前往現場的途中。

據《澎湃新聞》報導，女童章子欣4日被家裡一對租客帶走，本來說要去「上海吃喜酒」當花童，沒想到7日之後卻失聯。女童的家人在9日貼出尋人啟事，遲遲沒有下落。案發後，警方調查發現，2名租客將女童帶至浙江寧波象山縣某處，因此便立刻趕往現場調查。

▲象山景區海裡找到遺體！　9歲女童失蹤案最新進度曝光（圖／翻攝都市快報微博）

▲女童的遺體在象山縣的石浦港區海域被找到。（圖／翻攝都市快報微博）

隨後，警方透過監視器畫面看見，當時3人要進去時，女童獨自走在前方，而一男一女的2名租客則跟隨在後方，沒想到出來之後卻只剩租客2人。事後，這對男女租客竟然已經身亡，屍體被發現時已成浮屍，而女童的蹤跡也遲遲尚未發現。直到今日，終於在象山松蘭山景區海中尋獲章子欣的遺體。

章子欣父親在網路上Po文寫道，「剛剛得知我的子欣已經離開了這個世界，去了天堂，這一輩子我們無緣繼續做父女，希望下輩子她還是我的女兒，讓我能夠繼續照顧她......。」

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關鍵字：女童,遺體,租客

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