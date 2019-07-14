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7萬人斷電！熱帶風暴巴里狹豪雨登陸　墨西哥灣沿岸嚴防「致命洪災」

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▲▼颶風巴里登陸路易斯安那州，各地淹水。（圖／路透社）

▲ 路易斯安那州曼德維爾街道被洪水淹沒，居民涉水穿越。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

1級颶風巴里（Barry）13日下午登陸美國路易斯安那州，不久後減弱為熱帶風暴，在墨西哥灣沿岸降下豪雨，可能引發致命的洪水。路易斯安那州及密西西比州降雨量達1小時50毫米以上，海岸警衛隊已經在路易斯安那州至少救出12名因洪水受困的民眾，還有7萬居民無電可用。

CBS根據國家颶風中心13日最新消息報導，路易斯安那州颶風警報已經解除，但針對密西西比河至薩賓帕斯（Sabine Pass）和龐恰特雷恩湖、馬里波湖及紐奧良大都會區發布熱帶風暴警報；路易斯安那州因特考斯特爾市（Intercoastal City）至密西西比州比洛克西市（Biloxi）及龐恰特雷恩湖都亮起風暴潮警報。

▲▼颶風巴里登陸路易斯安那州，各地淹水。（圖／路透社）

▲ 曼德維爾居民推著腳踏車涉水。（圖／路透社）

路易斯安那州州長愛德華（John Bel Edwards）13日晚間在記者會上敦促居民，應隨時準備好面對致命的洪水，不能放下戒心，「每一場風暴都是不同的。我擔心的是，許多人晚上睡覺時都以為最可怕的時刻已經過去，但事實並非如此。」

儘管巴里已經減為熱帶風暴，危機還未解除。紐奧良市市長坎特雷爾（Latoya Cantrell）13日在記者會上呼籲居民保持警戒，「我們還沒有脫離險境，暴雨持續威脅紐奧良。」

路易斯安那州普拉克明郡（Plaquemines Parish）一座堤壩已經被不斷上漲的水位淹沒，第一線救援人員正在後方的防洪系統努力與洪水奮鬥。紐澳良居民彼得斯（Ray Peters）是2005年卡崔娜颶風的倖存者之一，他受訪時一面將沙包裝進小貨車裡一面說道，他和家人正在作最壞的打算，「我們已經準備好發電機、手電筒和糧食等等。」

▼ 國民警衛隊前往紐奧良救援。（圖／路透社）

▲▼颶風巴里登陸路易斯安那州，各地淹水。（圖／路透社）

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關鍵字：熱帶風暴,巴里,颶風,淹水,洪災,北美要聞

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