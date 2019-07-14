英國態度放軟！　外相鬆口：若伊朗保證油輪「不去敘利亞」就可釋放

▲伊朗油輪遭英國扣押。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

一艘伊朗油輪本月4日在直布羅陀海域遭英國海軍扣押，英國外相杭特（Jeremy Hunt）13日表示，「如果伊朗可以保證那艘油輪不會把石油運到敘利亞，那麼我們願意盡快釋放」，因為英國在意的是油輪要前往的目的地。

據《英國廣播公司》報導，英國皇家海軍陸戰隊認為這艘伊朗油輪違反了歐盟禁令，私自將石油運到敘利亞的巴尼亞斯煉油廠，因此當場將它扣押。杭特指出，他先前已經和伊朗外交部長札里夫（Mahammed Javad Zarif）商量過，只要能保證油輪不會前往敘利亞，那英國將會馬上將油輪釋放。

▲英國外相杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透社）



伊朗認為英國強行扣押油輪的行為太過霸道，英國則反控，伊朗巡邏船之前也試圖攔阻英國油輪「傳承號」通過荷姆茲海峽。對此，伊朗革命衛隊通過法爾斯通訊社（Fars）澄清，「當時巡邏船和平常一樣執行例行公事，並沒有和任何外國船隻接觸。」

據了解，美國自2018年實施對伊朗的經濟制裁，包括限制他們的石油出口，這對伊朗造成極大衝擊，儘管歐盟國家和英國都不支持這作法，但杭特指出，此次扣押伊朗油輪純粹就事論事，他最在意的是「油輪要前往的目的地」，並非是針對來源地伊朗。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！