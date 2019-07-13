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慧眼看天下／日韓爆貿易戰　台灣高科技產業受惠？

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新聞節目中心／綜合報導

中美貿易戰才剛出現緩和跡象，日韓卻跟進打起了貿易戰，日本上周宣布從7月4日開始，實施對南韓三種半導體材料的出口限制，由於這三種原料全球市占率幾乎被日本廠商壟斷，恐對南韓半導體與顯示面板產業帶來巨大影響。慧眼看天下第61集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲▼日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

美國制裁沒在怕 伊朗打破濃縮鈾限制
美伊關係越來越緊張，伊朗7號宣布開始要逐步提高濃縮鈾的濃度，提升到2015年伊朗核子協議限制的門檻，也就是3.67%以上。消息一出，包括各國都出面呼籲伊朗，停止破壞核協議，不過伊朗方面並沒有打算讓步，有專家分析，伊朗這項舉動其實是希望歐洲國家介入，施壓美國解除對伊朗的制裁。

▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）

▲▼伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）

批川普「無能」掀波 英駐美大使請辭
中美才剛恢復情誼，現在換英國惹到川普了，英國一份外交機密文件外洩，把川普政府形容的非常無能，這封機密文件是由英國駐美大使傳回的機密文件，內容直接批評川普笨拙無能，事件曝光後，川普本來罕見的沒大力抨擊，但過了一天，川普不僅直接在推特上開炮，甚至還遷怒到英國首相梅伊上。

▼ 英國駐美大使達洛克在秘密電報中痛批川普「無能」。（圖／翻攝自Kim Darroch推特）

▲▼ 英國駐美大使達洛克在秘密電報中痛批川普「無能」。（圖／翻攝自Kim Darroch推特）

西班牙奔牛節開跑! 人傷牛死惹爭議
一年一度的西班牙奔牛節正式登場，吸引了上千名跑者熱烈參與，與12頭公牛一起在狹窄的街道上演追逐賽，只是開跑至今已經造成多人受傷，其中一名來自美國的跑者傷勢最為嚴重，脖子被牛角刺傷，情況相當危急。

▼西班牙「奔牛節」常常鬧出人命，但參加者依然樂此不疲。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙「奔牛節」常常鬧出人命，但參加者依然此然樂此不疲。（圖／達志影像／美聯社）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
大雨狂噴！馬尾妹騎車「肉色雨衣」辣翻　網暴動猛搜！老司機揭密
1日教召未到！苗栗男辯「媽媽太忙忘了」慘遭送辦　判決結果出爐

關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,日韓貿易戰,半導體,科技,川普,伊朗

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