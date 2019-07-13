「海洋地質八號」7月駛進南沙探勘石油！中越海警船對峙數日

▲「海洋地質八號」日前進入南沙群島萬安灘。（圖／翻攝中國地質調查局）

大陸中心／綜合報導

南海地區擁有豐富的油氣資源，大陸和越南也因為該主權問題，頻頻傳出爭議。據悉，大陸石油勘探船「海洋地質八號」在本月初時，進入南沙群島萬安灘探勘石油，使得越方緊急派出數艘海警船趕往現場，引起雙方對峙。目前，海洋地質八號已在12日返回廣東附近海域。

據《南華早報》以及多家港媒報導，自7月以來，「海洋地質八號」進入南海萬安灘進行勘探作業，引起關注。據了解，萬安灘位於南沙群島最西端，東西長63公里，平均寬11公里，水深在37至111米之間，而越南在這一水域內，不僅建有高腳屋，還有士兵進駐。

對於「海洋地質8號」這一行動，越南也出動了執法船，試圖干擾對方的船隻進行作業，這是自2014年以來，中越兩國再度爆發的海上對峙 。事後，據《船訊網》的船舶軌跡圖顯示，「海洋地質八號」在大陸數艘海警船護衛下作業，目前已返回廣東附近海域。

據中國地質調查局網站顯示，「海洋地質八號」大陸第一艘完全擁有自主智慧財產權的三維物探調查船，引進了國際最先進的高分辨短道距三維地震測量系統，實現了六纜高精度短道距地震電纜三維（四維）地震作業能力；同時，通過配置配套國際先進地球物理裝備，使該船整體調查與勘探能力，可以滿足全海域水合物調查、區域地質調查和重點海域油氣資源調查等任務的需要。