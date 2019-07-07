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殺人犯蹲5年出獄…酒後「性侵62歲媽」　她傷透心報警：再也不是我兒子了

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲納迪雅（Nadiya）辦派對為兒子接風，卻被兒子性侵。（圖／翻攝pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭母親納迪雅（Nadiya）日前為了迎接剛服完刑期出獄的兒子，在家中開心舉辦派對迎接，沒想到才剛盼到兒子回來沒多久，晚上就被他闖入房間性侵。納迪雅之後報警，決心要再把兒子送回監獄去。

根據《Mirror》報導，2014年，維塔利（Vitaliy）因把人毆打致死而入獄，5年後，42歲的他終於蹲完苦窯回到烏克蘭鄉村阿布拉米夫卡（Abramivka）的家中。他62歲的媽媽很開心兒子終於回到自己身邊，於是辦了一場派對慶祝他的歸來，沒想到宴會結束的數小時後，已經入睡的納迪雅就被喝醉酒的兒子闖進房間性侵。

▲▼ 監獄示意圖 。（圖／PEXELS）

▲維塔利（Vitaliy）這下很可能要再面臨5年的監獄人生。（圖／PEXELS）

納迪雅告訴記者，「他的一些朋友也有來派對，大家喝了一些酒，一切感覺都很好。但就在晚上，客人們都離開後，他就朝我撲上來。」納迪雅表示，她在客人離開後上床就寢，沒多久被兒子闖入房間，她試著反抗卻被毒打一頓，而因為家住在村子的邊緣地帶，沒有人能聽見她的驚叫聲。

事件發生後，納迪雅向當地警方報警，「我決定不能保持沉默，我不想這輩子都要常常在家裡被性侵。我沒有辦法再把他當兒子看了。」警方發言人表示，目前全案正在調查中，若維塔利被判有罪後，將面臨長達5年的有期徒刑。

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關鍵字：烏克蘭,監獄,性侵,派對

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