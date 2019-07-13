苗栗「砍手男」抱瓦斯桶拒捕…又喝巴拉刈倒地狂吐　上銬後緊急送醫

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗11日凌晨發生一起恐怖砍手案，46歲吳姓男子因為行車糾紛，就持刀尾隨並砍殺一名湯姓男子，導致對方的左手幾乎斷了一半；警方13日找上他家準備抓人，但他卻抱瓦斯桶揚言引爆拒捕，最後還跑進房間內巴拉刈，警察將他上銬後立刻轉送醫院治療，詳細案情仍待後續釐清。

根據了解，湯姓男子11日凌晨12時56分騎車準備返家，經過住家附近一處下坡路段時，因為吳男騎車速度太快嚇了一跳，就脫口大罵了吳男幾句話，疑似因此引起對方不滿。吳男後來跟蹤到湯男住家樓下，接著拿出長刀朝湯男砍殺斷手，接著立刻轉身逃離現場。

▲吳嫌被抬上救護車送醫的畫面。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方接獲受害家屬報案後展開調查，並於13日中午到吳男住家進行拘提，只是吳嫌看見員警後情緒變得相當激動，跑進屋內的浴室抱起瓦斯桶揚言引爆，現場所有員警們都嚇了半死，雙方因此僵持了一個多小時，連消防局水車、救護車都趕到現場警戒。

吳嫌後來經過父母的勸告安撫後，表示只要吃完午餐填飽肚子，就會自動出去配合警方，但後來他卻把父母趕了出去，獨自一人躲在屋內沒有動靜，警方上前查看才發現，他竟然躲在屋子裡頭偷喝巴拉刈，現場多位員警連忙將他上銬、抬上車緊急送醫。

▲吳嫌仍在醫院治療觀察。（圖／記者黃孟珍翻攝）

吳嫌觸犯殺人未遂，因為不想面對司法制裁，喝下不知道多少份量的巴拉刈，現在被上銬躺在醫院病房，看起來意識有一點不清楚，警察不但在現場戒護，醫生也正在持續搶救，詳細案情仍待後續釐清。

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