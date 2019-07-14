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優良教師「帶全班罵她賤」　國一女蒐證20hr音檔！同校師：出發點好的

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▲▼13歲國一女遭老師每天惡言辱罵長達半年。（圖／翻攝自都市熱線）

▲13歲國一女遭老師每天惡言辱罵長達半年。（圖／翻攝自都市熱線）

記者鄭思楠／綜合報導

「你怎麼不覺得你賤呢，你不賤跑到這裡來幹嘛」、「你狗養的下學期再來，把你摔死在教室」…！陝西省13歲女生婷婷（化名）不到一個月的時間錄下了這樣100多條「不堪入耳」的辱罵錄音，總時長超過20小時。錄音中，正是她的老師不僅在課堂上公然頻繁辱駡，還誘導全班同學一起對她進行人格侮辱並孤立。

綜合陸媒報導，婷婷就讀於陝西省商洛市商丹高新學校國中一年級，忍受這些侮辱性的語句已經近半年。婷婷說，原本性格開朗、愛交朋友的自己在這裡沒有一個朋友，因為老師不許，「自從本學期初轉入這個班級，王老師就嫌自己成績不好，時不時辱駡。」

錄音中，王姓惡師在課堂上大聲喊，「我們班誰賤？」所有學生回答，「婷婷。」因為不堪忍受這樣的日子，婷婷從6月14日到7月5日就這樣偷偷斷斷續續錄下100多條錄音，發給父母聽。

究竟是什麼原因讓一位老師頻頻對一名13歲女學生口出惡語謾駡？王姓老師回應，具體情況自己已經做出說明，「但並不認同辱駡一說。」

▲▼13歲國一女遭老師每天惡言辱罵長達半年。（圖／翻攝自都市熱線）

▲婷婷不堪忍受半年，決定錄下。（圖／翻攝自都市熱線）

令人驚訝的是，學校另外兩位老師在聽過錄音後竟然表示，「這是他教育孩子的時候生氣了，說學生兩句，可能教育方式不當、用詞不當有點過激，但是出發點是好的，是為了激發刺激這個孩子；我覺得這不為過，因為愛孩子。」

其中一位老師還表示，「對於老師的教育方法還在調查當中，確有此事的話，學校會對他有嚴肅的處理，調查出結果會給社會、家長一個交代。」

商洛市教育局一位工作人員13日表示，當天早上已知悉此事，目前正在處理，已找回涉事老師全面調查，「現在在開會商討處理結果，調查已基本完畢。」

這位工作人員稱，商洛市教育局領導聽聞此事後很生氣惱火，要求迅速調查，從嚴從快處理，並要求對學校其他兩位老師言論一併調查處理。目前，婷婷的家人已經決定給孩子轉學。

▼王姓惡師曾被評為當地優老師。（圖／翻攝自都市熱線）

▲▼13歲國一女遭老師每天惡言辱罵長達半年。（圖／翻攝自都市熱線）

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關鍵字：惡師,國一,羞辱,欺凌,辱罵,商洛市商丹高新學校

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