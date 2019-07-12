不滿女客上網給負評　店員「奥客」辱罵判拘役10天還要賠1.5萬

▲林姓店員不滿女客上網給負評，竟在臉書PO出女客帳號、本人照片，並以「奥客」等不雅文字辱罵，台南地院簡易庭判他拘役賠錢。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



1名王姓女子到台南市一家飲食店消費，因店員給餐錯誤、服務態度不佳，即上網給該店家負評，不料引起林姓店員不滿，即擷取王女帳號及照片，在臉書公開PO出，還用「奧客」、「幹」、「三小」等不雅文字辱罵。台南地院依散布文字誹謗罪，處林姓店員拘役10天，可易科罰金，並賠償王女15000元精神撫慰金。

判決指出，王女到台南市一家飲食店消費，因店員給餐錯誤，服務態度不佳，她到店家網站留言給予評論，引起被告林姓店員不滿，2018年7月14日11時許，至Instagram社群網站，擷取王女帳號（含王女本人照片）PO在臉書，並標註「一樣不想碼這種奧客」、「幹」、「草擊敗沒講話也中槍三小」等不雅文字後發表，足以貶損王女在社會上之評價。王女憤而提告並求賠10萬元精神撫慰金。



被告辯稱，他當時在餐廳擔任助理，老闆大多在國外，被告負責處理很多事務，又必須體諒工讀生，導致被告精神壓力很大，事發後有以LINE誠心向王女道歉等語。

台南地院簡易庭法官認為，林男所為觸犯散布文字誹謗罪，處拘役10天，得易科罰金。另林在不特定多數人得以共聞共見的網際網路社群，張貼王女資料於臉書上留言標註「一樣不想碼這種奧客」等文字，內容讓林女人格遭受侮辱，使她承受相當精神上痛苦，她請求損害賠償，於法有據。

但法官認為，王女有工作，且名下還有兩輛汽車，而被告雖是大學畢業，名下沒有財產，平均月薪僅1萬多元，雙方社會地位、經濟狀況差異頗大，審酌本案事發經過、兩造社會地位、教育程度、經濟狀況及被告公然以使人難堪之文字貶低原告人格之行為，造成其精神及名譽受損等一切情狀，認王女因名譽權受侵害，判林賠償15000元為適當。