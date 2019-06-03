國中女生開「公幹婊子團」群組辱罵同學　5人判賠5.4萬還要寫悔過書

▲陳母要替受到同學霸凌的女兒討一個公道。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名國一女學生，慘遭6名同學在「公幹婊子團」群組以「不配當狗」、「臭鮑魚」等髒話言語辱罵霸凌而心萌短見，其中1人證據不足，取得被害人原諒，陳母因而提告其中5人公然侮辱罪，台南少年法庭法官當庭訓誡5名女學生，並要求寫悔過書，民事部分在法院調解下，5人共賠5萬4千元和解。



據受害女學生陳姓母親表示，該群組計有12名女學生，2018年9月上國中後成立，常在群組講一些「無用話」，疑其女兒在軍訓露營時因「幫人出頭」引起誤會，造成群組分成兩派，進而有言語辱罵情事，甚至帶頭女學生涉嫌以壞椅子要陷害她女兒受傷。

▲陳母指帶頭女學生涉嫌以壞椅子要陷害她女兒受傷。

陳姓母親說，她有3個女兒，其中小女兒個性比較活潑，升上國中一年級之後，跟著國小同班同學一同加入由林姓女學生在去年9月成立的「公幹婊子團」群組，成員有12名女學生，常在群組講「婊」、「賤人」、「臭鮑魚」、「當狗，狗也不配當」、「在吃屎」等「垃圾話」，但群組後來分成兩派，彼此對立。

據了解，群組成員分裂的原因疑是寒假前舉辦的軍訓露營，因為班級排練表演舞蹈，其中有一名同學練舞時頻頻出包，遭到他人指責，被害女學生仗義執言，卻被林姓女學生認為「幫人強出頭」，從此雙方結下梁子。

陳姓母親說，林女那一派常在群組上辱罵小女兒，但小女兒沒有回應，直到大女兒發現後，她用女兒手機在群組上質問林女在罵誰，林女竟繼續罵，她才會忍無可忍，要大女兒從該話群組上整理出100多張截圖等資料，2月11日開學時才拿著資料到學校幫小女兒討公道。陳母事後向台南市警方提起公然侮辱告訴，狀告其中5名少女。

台南地院少年法庭審理後，法官當庭訓誡5名被告女學生，要求寫悔過書，民事部分則也在法院調解下，5人共賠5萬4千元和解。據了解，陳母捐出一半款項，希望藉此提醒大家，用言語或文字霸凌別人是犯法的。