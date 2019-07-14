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膽大包天！新莊制服員警KTV前遭毆　支援警力速逮5醉漢

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▲▼新莊知名的鴻金寶廣場，13日晚間傳出有酒客毆警的案件。（圖／記者趙永博攝）

▲新莊知名的鴻金寶廣場，13日晚間傳出有酒客毆警的案件，5名醉漢事後被上銬送往新莊分局進行偵訊。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市新莊區民安路188巷內的鴻金寶麻吉廣場前，13日晚間11時傳出有巡邏員警遭毆的案件。一名25歲的柯姓警員在值勤時，遭到5名從KTV出來的酒客挑釁並毆打，柯員及同事立即呼叫支援，支援警力迅速趕抵後，將5名囂張的醉漢立即壓制逮捕，目前已經移送至新莊分局偵查隊偵訊，訊後將依妨害公務及傷害等罪名，移送新北地檢署偵辦。

據悉，以35歲王姓男子為首的5名酒客，13日晚間在KTV內喝完酒後，從門口出來見到柯姓員警，便上前詢問要找人，由於這些人酒醉說不清楚，柯員請他們回家先休息，沒想到王男與4名友人離開後，又突然折返並口出惡言，更對柯員有拉扯及攻擊行為，造成柯姓員警左側肩膀拉傷，右手肘及手指有也多處擦挫傷。

與柯員一起巡邏的員警，見柯員遭酒醉的5人圍毆，便立即呼叫線上快打警力支援，20名快打支援警力獲報後，迅速趕抵現場，並將打人的王男等5名男子壓制在地上，員警將5人上銬後，分批帶回轄區光華派出所，14日凌晨3時許，5名打人的醉漢被移送至新莊分局進行偵訊。民眾拍攝下警方壓制犯嫌的過程，並貼上臉書的地區性社團，引起許多新莊居民的關注。

新莊分局偵查隊隊長林振瑞出面受訪時表示，事件發生在13日晚上23時許，在新莊轄區民安街188巷內，有5名醉漢挑釁並攻擊員警，新莊分局立即出動快打部隊到場支援，並以優勢警力將5名醉漢全部逮捕歸案。

新莊分局絕不容許有民眾酒後藉機鬧事的行為，一定會用最快速的優勢警力，來壓制並逮捕，並且有信心來維護轄內的治安。柯姓員警事後決定提告，而傷人的王男等人，訊後會依妨害公務及傷害的罪名，被移送至新北地檢署偵辦。

▲▼新莊知名的鴻金寶廣場，13日晚間傳出有酒客毆警的案件。（圖／記者趙永博攝）

▲遭移送的醉漢，雙手在背後被銬住，低頭走進新莊分局內，面對記者提問為何要打警察，5人始終保持緘默。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊知名的鴻金寶廣場，13日晚間傳出有酒客毆警的案件。（圖／記者趙永博攝）

▲▼事發地點就在新莊知名的鴻金寶廣場前。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊知名的鴻金寶廣場，13日晚間傳出有酒客毆警的案件。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊知名的鴻金寶廣場，13日晚間傳出有酒客毆警的案件。（圖／記者趙永博攝）

▲轄區的光華派出所。（圖／記者趙永博攝）

▲▼新莊知名的鴻金寶廣場，13日晚間傳出有酒客毆警的案件。（圖／記者趙永博攝）

▲新莊分局偵查隊隊長林振瑞出面受訪。（圖／記者趙永博攝）

▲▼柯姓員警手部遭酒客毆打，有多處擦挫傷。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼柯姓員警手部遭酒客毆打，手指及手肘有多處擦挫傷。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼柯姓員警手部遭酒客毆打，有多處擦挫傷。（圖／記者趙永博翻攝）

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關鍵字：警察,KTV,鴻金寶,KTV,酒醉,醉漢,傷害,毆打

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