高雄弒母案／女兒轉列「殺人共犯」　父親狂哭整晚：我不相信

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄大社金龍果菜市場13日上午驚傳弒母血案，19歲的鄭女和21歲韓姓男友疑似因不滿戀情遭雙方家長反對，韓男竟持刀割頸殺害女友母親、之後帶著女友逃亡。員警深入調查後，發現鄭女涉嫌不斷「洩露行蹤」給男友，案發當晚被緊急轉列殺人共犯，案情大逆轉讓父親狂哭整晚，直喊「我不相信」。

▲韓男與鄭女結識許久，但2人竟只因戀情受阻，涉嫌預謀殺害王婦。（圖／翻攝當事人臉書）

13日上午8點15分，死者和女兒買完菜後正準備回家，不料卻在停車場遭埋伏已久的韓男行刺，婦人被割頸後當場死亡；韓男則拉著女友騎車火速逃亡，直到3小時後兩人才在韓男住處被逮捕。鄭女第一時間聽到媽媽死訊，還崩潰痛哭。

▲19歲女兒轉列殺人共犯，讓父親痛哭整晚喊「我不相信」。（圖／翻攝當事人臉書）

但13日晚間案情跟著出現逆轉，警方查閱2人通訊紀錄後，訝異發現鄭女似乎不斷透露母女倆行蹤給男友，因此緊急將鄭女轉列殺人共犯。鄭女父親獲悉後痛哭整晚，不斷喊「不可能」、「我不相信」。鄭女阿公則說，孫女很老實，可能是媽媽遇害時驚慌過度、才會跟著男友一起逃。

附近鄰居表示，「常常看到韓姓男子過來守在家門口等女友」，用情相當深，但2人感情並不被雙方家長認同，也疑似因此埋下殺機。

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