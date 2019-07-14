兇嫌臉書放閃：明年2／9結婚！　7年戀生恨…「刀插女友母下顎」送醫亡

▲韓男在臉書簡介宣告明年2月9日與鄭女結婚。（圖／翻攝當事人臉書）

社會中心／綜合報導

「明年2／9要結婚了」，高雄21歲韓姓男子7年前和女友在網路上認識並交往後，不斷在臉書設定結婚狀態放閃，還在簡介宣布明年到時候會發喜帖給親朋好友。然而他因為不滿女友母親反對2人戀情還對他語帶嘲諷，13日上午在高雄一處果菜市場附近帶刀殺害王婦，也親手殺死自己的結婚宣言。

韓男自2018年6月4日起，就不斷在臉書設定與鄭女「結婚」、「訂婚」，次數高達21次，還在動態下方留言，「老婆我永遠愛你，真心愛一輩子不分離」、「I love you，老婆我愛你」、「永遠只等待我愛的人」、「反正我有責任感 我會好好顧我愛的人、我最好的老婆了」等語。

▲▼韓男不斷在臉書設定與鄭女訂婚、結婚。（圖／翻攝當事人臉書）

韓男似乎也透過臉書簡介宣告，2020年2月9日將在現實世界與19歲的女友結婚，「預定明年2/9號要結婚了，我跟我超愛的女友結婚，到時候會發喜帖給親戚們兄弟們跟全家人。」

不過根據警方表示7年前透過網路認識的2人，一路走來不斷被鄭女母親王姓婦人，以沒有工作經驗等理由反對，甚至常常語帶嘲諷。懷恨在心的鄭男12日晚上聽聞女友透露，「明天早上會跟媽媽去菜市場」，便在13日上午8時15分埋伏在住家附近8公里的金龍果菜市場，一見到王女現身後就拿刀猛刺，刀刃自王婦左下顎處貫入，在左臉頰上留下一道長約3公分的傷口，當場血流如注。

韓男犯案後載上鄭女一起逃亡，3小時後在楠梓區住家被警方逮捕；鄭女得知46歲的母親送醫後宣告不治，當場崩潰痛哭。韓男被捕後交由橋頭地檢署偵訊，他也因衝動不智親手葬送自己的「結婚宣言」。

▼韓男被逮捕歸案。（圖／記者洪正達攝）