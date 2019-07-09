台中購物節頭獎曝光！　北屯千萬豪宅「晴山居」送你住

▲台中購物節最大獎為千萬豪宅，都發局今公布地點於北屯區四平路。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中購物節10日即將登場，只要消費滿500元就可參加抽獎，最大獎是千萬豪宅！台中市都發局今公布豪宅地點票選結果，就是位於在北屯區四平路238巷鴻邑建設「晴山居」，2房2廳2衛新成屋，周邊有雙公園、近商圈、鄰近仁美國小，更有平面車位，100多萬稅金由市府代繳，就等幸運得主入住。

▲「鴻邑晴山居」為台中購物節首獎，幸運得主也不必煩惱100多萬稅金，市府將會代繳。



台中市長盧秀燕上任後推出台中購物節，自10日到8月18日登場，只要在台中市消費累計500元，即可上網登錄抽獎，祭出百萬名車、百萬銅雕、電動機車等，最大獎還是千萬豪宅。都發局長黃文彬今公佈豪宅位置，位於在北屯區四平路的鴻邑建設「晴山居」，有2房2廳2衛，面積為38.75坪，有平面車位、兩面採光及衛浴開窗，周邊有仁和廣福公園、昌平公園，鄰近仁美國小，生活機能完備。

「錢花下去、人搬進來、台中好所在！」，黃文彬表示，這間豪宅房價約950萬元、車位135萬元，初估稅金約100多萬元，但抽中豪宅的幸運得主不必負擔，市府將會代繳，同時也特別感謝台中兩大工會、建設公司的支持贊助。

台中購物節明天將盛大登場，從10日至8月18日在台中消費滿500元就可抽獎，民眾若到優惠商家消費，若以消費金額3倍計算，等於有3次抽獎機會；另外，台中購物節APP也已上線，只要在今天前下載完成並註冊，市府將於13日率先抽出一晚價值30萬元的總統套房。