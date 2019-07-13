男駕車蛇行一路撞反光錐！警攔查發現腦中風　勸就醫救回一命

▲▼梁姓男子晚間駕車一路撞倒反光錐，員警獲報趕往攔查。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武警分局金崙派出所日前晚間接獲民眾報案，在金崙大橋北端有一自小客車於道路上蛇行，一路撞倒金崙路段施工道路之反光錐，疑似酒駕。經聯繫線上巡邏人員前往攔查，發現該名駕駛疑似中風。經通知消防隊後，將該名駕駛護送就醫，即時挽回該名駕駛性命。



警方表示，當時發現梁男駕駛自小客車停在路邊休息，員警乃上前關心，該民向警方表示，因長途駕車，身心疲憊，在路旁休息一下就好。警方發現梁民口齒不清、反應遲緩、四肢無力，為求慎重起見，遂將該民以巡邏車載回所內休息，並聯繫消防隊救護車到派出所對梁民進行生理健康評估。

▲▼警消人員不斷透過電話聯繫家屬好言相勸後，梁男才同意搭乘救護車就醫。



梁男表示，其日前晚間到花蓮地區探訪朋友後，隔天一早就開車欲返回高雄住所，當車輛行駛到南迴公路台東金崙段山路時，身體突感覺疲憊無力，雖發現該施工路段有擺放交通錐，但右腳卻不聽使喚無法踩煞車，車輛才會失控擦撞到交通錐。



消防人員生理健康評估後，發現梁男疑似有腦中風的現象，建議梁民應立即送醫檢查，但梁男堅持自己僅是長途開車勞累，不願隨車就醫。警消人員不斷透過電話聯繫家屬對其好言相勸後，才願意搭乘救護車就醫。經醫院檢查後，梁男確定有腦中風情形，所幸即時發現並搶救得宜，梁男幸運保住一命，家屬對警方當機立斷即刻救援表示非常感激。