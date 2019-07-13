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土城黑車撞警直擊！拒攔查鑽縫爆衝逃逸　民眾挺：槍開下去啦

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▲▼警員攔查黑車險遭撞　民眾幫擋車遭鑽縫逃逸。（圖／網友授權提供）

▲員警隻身擋在黑車轎車面前，差點被衝撞。（圖／網友授權提供）

記者張靖榕／綜合報導

新北市土城區中央路3段土城交流道下，12日晚間接近8時左右，員警在路邊盤查一輛可疑車輛。當下情勢緊張，熱心民眾分別駕車在前後阻擋該車，員警也站在車頭前大喊「下車，快下車」；然而受查車輛不願就範，仍然踩油門企圖衝撞員警，最後開上國道加速逃逸。現場目擊民眾將影片上傳後，引來許多網友留言，「警察好可憐，這時候還不能拔槍」、「意圖襲警，攔查不停，直接開下去了啦。」

據了解，清水派出所員警於12日晚間19時40分，在土城交流道下攔查一輛黑色可疑車輛；該名員警隻身擋在車輛前，不斷大吼「下車，快下車，你要不要下車，下車啦」，但對方仍無動於衷。

▲▼警員攔查黑車險遭撞　民眾幫擋車遭鑽縫逃逸。（圖／網友授權提供）

▲▼熱心民眾幫擋車，但仍被黑車車主鑽車縫企圖衝撞員警逃逸。（圖／網友授權提供）

▲▼警員攔查黑車險遭撞　民眾幫擋車遭鑽縫逃逸。（圖／網友授權提供）

影片中，駕駛大客車的民眾將車頭逼近可疑車輛車尾，阻擋對方倒車逃逸的可能，另一名駕駛灰色自小客車的民眾也從內側車道斜停在該車左前方，企圖將該車壓制在外線道並阻擋去路。

過程中，員警一度伸手接近槍套，但最後仍是以口頭大聲嚇阻的方式要求可疑車輛駕駛，下車接受攔查；一旁的民眾看到也用台語大喊，「開下去啦」。黑車駕駛最終沒有就範，而是幾度踩油門向前進，將員警逼得連連倒退，甚至企圖衝撞員警，之後加速逃逸。

現場目擊的網友將影片po上臉書社團「我是土城人‧就是愛土城/台灣台北土城」，引來網友留言，「通常會這樣衝，大多是車上有東西」、「千萬不要肉身擋車，太危險了」、「真的太跨張了」、「應該要開槍」、「這種情況還要擔心能不能開槍，這社會怎麼了」；也有網友問，「怎麼只有一個，執勤不都兩人一起？」

清水派出所隨即也簡短表示，「為本所巡邏員警攔查可疑車輛不停，車輛最後上國道駛離，現場無人受傷。感謝大家對土城區警政議題關心。」

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關鍵字：土城,派出所,可疑車輛,員警,攔查,土城區中央路3段

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