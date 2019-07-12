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農曆七月鬼門開　酒駕累犯震撼教育的大「吉」日！

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▲彰檢舉辦酒駕犯到殯儀館服社會勞役。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰檢舉辦酒駕犯到殯儀館服社會勞役。（圖／記者唐詠絮攝）

生活中心／綜合報導

農曆七月俗稱鬼月，剛好是國曆8月1日至29日，依照國人習俗，鬼月婚喪喜慶皆不宜，不過，卻是對酒駕累犯進行震撼教育的大「吉」之日！台灣酒駕防制社會關懷協會與台北區監理所板橋監理站、新北市政府殯葬管理處創下全國首例，自從3月7日前進板橋殯儀館進行酒駕累犯道安講習課程，成效卓著，交通部鼓勵全國各監理單位起而效尤，也深獲好評。如今將邁入『鬼月』，酒駕防制社會關懷協會日前發函交通部路政司與公路總局，建請農曆七月密集舉辦酒駕累犯講習課程，為最有成效的時刻。

酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，各監理單位要安排在殯儀館告別式禮堂進行酒駕道安講習，其實是有難度，首先是必須挑選黃道「凶日」，因為好日子的禮堂都由治喪家屬預約滿檔，唯有諸事不宜之「凶日」才有空檔，依照民間信仰習俗，鬼門一開，好兄弟盡出，空蕩蕩的殯儀館、冷冷清清、一片寂寥、更具詭異氣氛，酒駕累犯一邊上課，背景音樂搭配誦經聲，哀悼酒駕悲劇的亡靈，更具肅穆臨場感。

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▲彰檢舉辦酒駕犯到殯儀館服社會勞役。（圖／記者唐詠絮攝）

她指出，因為農曆七月就是殯儀館的淡季，酒駕防制社會關懷協會強烈建議全國各監理單位，啟動在鬼月期間前進殯儀館，舉辦一連串酒駕累犯生命教育講習課程，同時也將於農曆七月鬼門一開，再度與板橋監理站及板橋殯儀館攜手合作，推動具震撼性的生命教育講習課程。

林美娜也提到，每次學員體驗殯議館環境、移靈床、移靈車眼前來回進出、目睹身旁悲傷的家屬、移靈隊伍，無不讓學員繃緊神經並心生恐懼，許多學員回饋表示「不敢再酒駕了！」 在殯儀館上課的安排，並非只為嚇阻酒駕違規者，而是透過同理心，感受生命存在之可貴，感受酒駕造成的悲劇、殘酷是無以挽回，事前預防絕對比肇事後的懲罰來的更有效！對酒駕累犯苦口婆心、道德勸說，無不希望動之以情，達到救人救己的目的。

林美娜另也表示，全國監理單位，希望能在八月密集性的進行殯儀館的酒駕累犯震撼教育，以達嚇阻之效。

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關鍵字：臺灣酒駕防制社會關懷協會,酒駕

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