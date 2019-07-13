出生20天！冷血女大生「與男友分手」遺棄親生女兒　留字條「感謝收養」

▲女嬰出生20天被丟在高鐵站的樓梯間。（圖／翻攝自《新京報》，以下同）



大陸中心／綜合報導

「年輕父母要對孩子有責任心！」湖南省懷化市的高鐵站的樓梯間，有一名才出生20天的女嬰遭到遺棄，一旁還附著寫有「本人是在校大學生，因與男友分手，經濟能力有限」的字條，讓警察無奈回應「遺棄小孩屬於犯罪的行為」。目前警方已將女嬰送至當地的社會福利院，同時對事件展開調查。

綜合陸媒報導，湖南懷化2名學生在高鐵站的樓梯間聽見哭聲，循著聲音尋找後，發現了一名被遺棄的女嬰，一旁還放有2袋包裹，立即報警處理。

警方獲報後趕往現場，將女嬰與包裹帶回，檢查後發現，包裹內除了裝著女嬰的日常用品，還放有一張紙條，上面寫著「感謝好心人收養她」等字。此外，紙條上還寫有女嬰的出生年月日「公曆：2019年6月22日，早上9：30分出生」。經過換算後，警方發現，女嬰竟然只出生20天，就遭到遺棄。

▼警方獲報後，先將女嬰帶回派出所餵奶。



懷化高鐵南站派出所副所長表示，這張字條應該是女嬰的生母寫的，「說是在校大學生，因與男友分手，經濟能力有限，無力帶大，把這個小孩的出生年月日都註明了、寫清楚了。」

目前高鐵警方已和地方派出所交接，將女嬰送至社會福利院。懷化高鐵南站派出所員警紀舟指出，警方已對案件展開調查，「遺棄小孩屬於犯罪的行為，也提醒年輕的父母對自己的孩子要有責任心！」

▼警方嚴厲譴責遺棄女嬰的父母。

