男大生墾丁踏浪落海…2天後陳屍船帆石礁岩區！同學哀痛：一輩子遺憾

記者陳崑福／屏東報導

19歲林姓男大生10日下午在墾丁小灣海域被海浪捲入、落海失蹤，家屬焦急南下盼望佳音，惟12日一大早，搜救人員在墾丁船帆石海域附近發現林男遺體，讓家屬悲慟萬分；同行的同學也相當自責與難過。海巡署岸巡隊現已報請屏東地檢署檢察官驗屍，調查案發原因、釐清責任歸屬。

▲林姓大學生的遺體12日在墾丁船帆石海域附近發現 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼救難人員搜救情形。

據悉，19歲林男大生暑假過後將升大二；10日當天，林男和另外9位高中同學，從高雄分別騎乘機車南下墾丁遊玩，下午一行人到達小灣後，還走近礁岩區踏浪戲水。

由於受西南鋒面影響，海上風浪超過1.5公尺，遊憩沙灘已插了紅旗，禁止遊客戲水。海邊巡邏員發現吹哨警告請他們遠離岸邊，不久，戲水學生就發現林男不見，擔心被海浪捲走，大聲呼救，救生人員趕到未見林男下落，最後只好報警協尋。

屏東縣消防局獲報後會同義消、當地威鯨救難協會、海巡署岸巡隊人員握黃金72小時搜救，2天來在岸際、海面搜尋，並數度派潛水人員下水搜尋，均無發現，家屬和同學也在著急等候。今天（12日）早上，有人在小灣南側船帆石礁岩區發現一具遺體，經通知家屬指認後，確定死者為林姓男大生。林男同學接獲噩耗後情緒也相當低落，悲痛地表示，「這是一輩子的遺憾……！」

墾管處人員對發生這起意外感到難過，表示，小灣水域委託飯店外包管理，巡邏員公權力不如其他沙灘，以往常有遊客不聽勸執意下水，未來會要求業者直接通知相關單位協助驅離或開單，確保遊客安全。

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