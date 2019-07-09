她「國3→高3生活」全被針孔偷錄下　多男傳「露骨影片」問：這是你？

▲准女大生家中被裝針孔攝影機偷拍3年。（圖／翻攝自《上游新聞》）

大陸中心／綜合報導

廣西省賀州市一位準女大生卷卷（化名）近日微博爆料稱，國三時在家洗澡發現針孔攝影機，正對著自己拍攝，今年高三畢業正在放假的她，被多個陌生人加通訊軟體，發來自己在家中的生活影片和照片，才驚覺自己3年來一直被偷拍。目前，男嫌已經被警方抓獲。

據爆料微博顯示，事情發生在2016年，當時卷卷正讀國三，一天洗澡時發現了隱藏在自家窗戶縫隙的針孔攝影機，還正在錄影中，於是急忙喊媽媽過來拆掉機器並報案。經過一段時間調查，警方並沒有給出結果，最後不了了之。

卷卷3年後高考完即將進入大學，近日突然有多個陌生男子發來照片與影片。其中既有當時她3年前的照片，還有高二時的生活影片，並附上她家地址以及相關資訊。

據《上游新聞》報導，她不確定這些人是同一人用多個不同的帳號，還是多個不同的人都有自己的照片和個人資料。嚇壞的卷卷當時試圖與其中一個陌生男子溝通。陌生人起初稱「自己住在卷卷家附近」，是通過國外論壇下載的照片，隨後再改口自稱是江西省南昌人，最後被問到目的時意味聲長的表示「是帶著男人的目的」。

卷卷說，從今年6月12日到23日2次報警，都接受了警方的詢問，做了筆錄，但23日依舊接到陌生人給自己影片，「警方都是回覆案件還在偵辦當中。」她表示事件對自己的生活產生了巨大影響，一想到一直在被他人窺探，心理壓力大時多次想過輕生，幾經思考才決定微博爆料。

▲嫌疑人被警方抓獲。（圖／翻攝自《上游新聞》）

事件經曝光發酵後，目前警方表示，已經逮捕到嫌疑人。卷卷透露，嫌疑人吳男為自己家人所開店的熟客，「我推測當時他借著幫媽媽填寫營業執照相關資料，進家安裝攝影機的。」

卷卷表示，沒想到會發生這樣的事情，非常害怕照片會洩露出去。經辦案件的警員說，「在吳某手機中只發現了國三時的照片，並沒有發現影片。」這樣的說法沒有讓她打消疑惑，「那上高中後偷拍自己的又是誰，用什麼方式偷拍的。」對此，警方並沒有給解釋。

有記者就此詢問當地警局，工作人員表示，「因案件涉及到個人隱私，無法對媒體進行披露。」