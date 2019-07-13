屏東菸葉廠首批導覽志工結訓授證　10月台灣設計展導覽團上線

▲屏東菸葉廠首批導覽志工結訓授證13日結訓授證 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為活化屏東菸葉廠，屏東縣政府文化處今年辦理專業的訓練課程培訓志工團隊，首批培訓的志工經過長達半年的訓練，13日上午進行結訓授證典禮，共有50名受訓學員通過審核評鑑，成為屏東菸葉廠的導覽解說生力軍。

屏東菸葉廠已關廠15年，隨著中山堂的修復與啟用，縣府自2017年以文化基地的概念舉辦文創市集、論壇講座及地方館舍展覽等的活動，讓地方居民看見屏東菸葉廠逐步轉型活化的進程。

文化處於今年3月公開招募志工，吸引學生、家庭主婦、退休人士和菸葉廠的老員工等許多對導覽解說工作有高度熱忱的民眾報名，年齡最長的是82歲的黃谷川，過去曾接觸菸樓，對菸葉發展史有興趣。

文化處長吳明榮表示，這次導覽解說員培訓課程除了導覽解說員的專業知能外，更為提升導覽解說的服務品質，加強了肢體和說話技巧等課程，邀請了迪化207博物館館長華安綺、屏東大學林思玲老師和葉寶玲老師，還有當年在菸葉廠工作的老員工一起學習，帶領學員們從情緒表達、身體溝通、菸葉產業到屏東菸葉廠的歷史知識等，一步一步成為兼具文史專業與志工熱誠的導覽解說員。

結訓的學員未來的首要任務就是10月的台灣設計展在屏東，屏東菸葉廠作為衛星展區將會開放部分歷史建築供民眾參觀，並在台灣設計展展覽期間，定期辦理屏東菸葉廠時光散步導覽解說活動，屆時將由志工們上陣解說，協助屏東菸葉廠的逐步開放，更進一步了解到屏東充滿故事和產業文化的觀