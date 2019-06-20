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王忠義弒親詐保案　殺母無罪部分撤銷發回

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▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲王忠義弒親案，殺母無罪部分經最高法院撤銷發回。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的南投縣男子王忠義弒親案，他被控與妻子在2016年間，將母親強推入溪流溺斃，以詐取高額保金，償還債務。一審將王男判處無期徒刑，但二審卻大逆轉無罪，案經上訴第三審，最高法院20日認為全案有多處疑點尚待釐清，因此撤銷無罪判決，發回台中高分院更審。

另外王忠義也被控殺害父親，這部分歷審均判處無罪，台中高分檢仍上訴第三審，最高法院審理後，20日認定檢方上訴不符《刑事妥速審判法》規定，駁回檢方上訴，王忠義被控殺父部分無罪確定。

檢方指控，王忠義與妻子陳雅麗（已無罪確定），因積欠50萬元卡債，遂將歪腦筋動到因病臥床的父親身上。王男在2014年5月28將父親帶到醫院，2天後就以父親吵著回老家為由，向醫院請假外出，駕車前往南投縣信義鄉、魚池鄉。檢方指控王男在凌晨打電話報警，指稱自己因開車旅途勞累在車上睡著，10分鐘後醒來，父親已失蹤，只留下父親的4顆牙齒，請求警方協尋。王父的屍體隔年2月間在北港溪河床遭人發現，經過比對牙齒後，證實王父確實死亡。檢方認為是王男以鐵器敲擊父親頭部後，再丟入河床，而後報警。

另外檢方也指控王男涉嫌殺害母親，檢方認為，當年6月王父失蹤後，10月間王男就開車帶著母親與妻子等家人，到種瓜溪河床捕捉蝦子。傍晚趁著天黑時，王男以手肘抵住母親腰部，將母親強壓至水底，母親因掙扎，頭部多處撞擊溪底石頭，最後王男確認母親死亡後，才將母親抱上岸，並由妻子打電話報警。檢方因此對王男依照殺害直系血親尊親屬罪，提起公訴。

一審法院認定王男殺害母親，這部分判處無期徒刑，殺父親部分無罪。案件上訴二審，台中高分院出現大逆轉，改認定母親「跌落溪中撞擊石頭受傷溺斃成分居高」，因此這部分逆轉改判無罪；殺害父親部分仍判無罪。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為王男殺害母親的部分仍有部分事實需要釐清，因此撤銷無罪判決，發回台中高分院更審。

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關鍵字：法律,人權,王忠義,弒親,詐保,殺害直系血親尊親屬,最高法院,無期徒刑,定讞,撤銷

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