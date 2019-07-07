獨／韓國瑜六合「大進場」　小隻馬清純小編陷「熱區」狂喊：吸不到空氣

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜號召韓粉來高雄觀光，同時也舉辦捕獲野生市長活動，不過韓國瑜下午會前往六合夜市的消息提前走漏，讓大批韓粉就在六合夜市等待，韓國瑜一現身就受到韓粉瘋狂包圍，而負責直播得陪在韓國瑜旁邊的小編是首次在「熱區」當中，手機一度被擠飛掉，白鞋也變成了紫鞋，這樣的體驗過後，讓小編們直呼太震撼了！一次就夠了。

▲韓國瑜現身六合夜市受到大批韓粉包圍，直播小編「搖滾區」初體驗直呼：一次就夠了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

韓國瑜6日下午五點現身在中央公園，同時也帶了直播人員一起抵達，就選在中央公園捷運站咖啡館裡開始直播，韓國瑜一現身就立刻引發韓粉們一陣騷動，紛紛擠過來「追星」，大約快接近六點左右，韓國瑜選擇搭捷運前往六合夜市，就怕韓粉們太過熱情，所以隨扈特別架起「警衛走廊」，隨扈圍成一圈，這一圈通稱為「熱區」，但記者們私下稱為「搖滾區」，搖滾區當中除了有韓國瑜以外，還有市議員以及負責直播的《17直播》小編。

▲韓國瑜現身六合夜市受到大批韓粉包圍，直播小編「搖滾區」初體驗直呼：一次就夠了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

韓國瑜一抵達美麗島捷運站，大批韓粉就從四面八方湧過來，不是想跟韓國瑜拍照，就是要簽名握手，隨扈大約十名左右，其實要面對周邊擠進來超過三十倍之多的人數，真的是非常吃力，一出捷運站情況更是越加的擁擠，擠在熱區中的小編，手機不但被擠掉了，甚至還一度被人群衝散，差點上不了韓國瑜的車。

▲韓國瑜現身六合夜市受到大批韓粉包圍，直播小編「搖滾區」初體驗直呼：一次就夠了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這次負責直播的小編林仕鵬跟尤莎進到搖滾區當中都是初次，回憶起當時後的情況，林仕鵬第一個反應就是說「非常震撼！人生中只要經歷過這一次就夠了，我不會再去第二次，真的是被嚇到了，都不是用走的，是被人潮帶著你走」，而且就在韓國瑜要離開六合夜市時，自己直播的手機還被熱情的韓粉打掉，還好當時隨扈反應快，一手抓回飛掉的手機。

而長期負責直播的《17直播》外景主持尤莎拿著麥克風也在搖滾區裡頭，想到在六合夜市的情況還得摸著胸口，一臉驚魂未定「真的是永生難忘，因為我比較小隻，我在下面都吸不到空氣，都還要這樣，太可怕！那真的是跌倒會踩死人，真的不要輕易嘗試」。不過尤莎也說看到韓國瑜被抬起來面對熱情支持者的時候，內心有種莫名感動，似乎有種看到「獅子王」的感覺。

▲韓國瑜現身六合夜市受到大批韓粉包圍，直播小編「搖滾區」初體驗直呼：一次就夠了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）