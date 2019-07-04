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花東縱谷住宿送美食再抽金條　團進住宿最高補助4萬5

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▲▼暑假到花東縱谷迎著涼風騎乘在193線道玉里天堂路，欣賞一望無際稻田美景。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼暑假到花東縱谷迎著涼風騎乘在193線道玉里天堂路，欣賞一望無際稻田美景。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼暑假到花東縱谷迎著涼風騎乘在193線道玉里天堂路，欣賞一望無際稻田美景。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處將於7月15日至10月31日起推出「夏泡湯 享好康」住宿送美食券，再抽1兩黃金活動，邀請民眾夏季泡湯、吃美食、抽大獎。

「夏泡湯˙享好康」活動，結合縱谷特色農產食材，今年將在地美食品嚐擴大辦理，民眾只要在7月15日至10月31日到本活動合作之花蓮安通溫泉、瑞穗溫泉旅宿業以電話或官網訂房，完成住宿手續即可獲得1張面額新台幣200元之美食兌換券，憑美食券可至瑞穗及玉里地區配合之美食及伴手禮店家消費，品嚐到此一遊必吃的綠茶肉圓、鮮奶鍋、玉里麵、臭豆腐及必買伴手禮蜜香紅茶、舞鶴咖啡、玉里羊羹…等等。

不僅如此，民眾寄回抽獎聯正本及發票或收據影本還可抽「1兩金條」、「黃金項鍊（約4錢）」、「黃金手鍊（約2錢）」及「溫泉住宿券（1泊2食）」等好禮，要讓民眾有吃又有拿。

▲▼暑假到花東縱谷迎著涼風騎乘在193線道玉里天堂路，欣賞一望無際稻田美景。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

玉富自行車道體驗腳踏歐亞板塊、菲律賓板塊的震撼。

為迎接國內外遊客到花東旅遊，縱管處推出「花東創意旅遊補助計畫」，凡合法設立之旅行業，以「好遊創意-花東遊程設計競賽活動」獲選或建議示範優選之創意旅遊行程，或於其遊程內容自由擇選組合，且於花東地區景點旅遊至少2天以上，含住宿，應有1天為非假日，每團人數至少6人以上，每團最高可補助新台幣4萬5,000元，每家旅行業者每月最多5團，補助申請時間至今年11月30日止。

▲▼暑假到花東縱谷迎著涼風騎乘在193線道玉里天堂路，欣賞一望無際稻田美景。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

六十石山的金針花海。

想知道花東縱谷的夏天到底有什麼好玩？白天可以迎著涼風騎乘在193線道玉里天堂路，欣賞一望無際稻田美景，或到玉富自行車道體驗腳踏歐亞板塊、菲律賓板塊的震撼，同時參加花東原住民族聯合豐年節感受原住民獨特文化，8月份還有六十石山及赤科山放眼滿山滿谷金針花海，如果想乘風飛揚就來到台東鹿野高台與造型可愛的熱氣球一同飛越花東縱谷。

▲▼暑假到花東縱谷迎著涼風騎乘在193線道玉里天堂路，欣賞一望無際稻田美景。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東鹿野高台的熱氣球。

「夏泡湯˙享好康」活動詳情請上本處官網（https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2229）、縱管處粉絲團（https://www.facebook.com/tbrocerv/）或洽03-8572277分機17（黃小姐）。

「花東創意旅遊補助計畫」申請，請上https://www.ervtour.org/ssi
或洽03-8875306分機627（林小組）

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關鍵字：泡湯,好康,花東縱谷,住宿,美食,黃金,1兩,金條,金針花海,安通,溫泉,瑞穗

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