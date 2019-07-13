「放水」性醜聞富豪僅服刑13月　美勞工部長請辭…川普讚好人才

▲阿科斯達（圖右）請辭。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普12日宣布，勞工部長阿科斯達（Alex Acosta）請辭；總統堅稱是阿科斯達自願辭職，不是被迫下台。阿科斯達近期遭受批評，他2008年在佛州邁阿密擔任聯邦檢察官時，與爆發性醜聞的富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）達成認罪協議，被外界質疑故意放水。

《紐約時報》報導，川普12日宣布阿科斯達請辭的決定，他表示，對方在當天早上打電話給他並告知有意下台。就在兩天前，阿科斯達才舉行記者會，捍衛自己在2008年的行為，當時民主黨就要求他辭職，但他會讓總統知道他能繼續生存下去。

川普與阿科斯達一起現身在白宮南草坪後，他透過推特寫道，阿科斯達認為自己的報導對於政府不利，因此便慷慨提出辭呈。川普不忘表揚阿科斯達的工作能力，擁有偉大才能，在哈佛大學也是位好學生。

阿科斯達坦承，他近期發生的事件會讓川普政府分心，大家應該要把焦點放在經濟與創造就業機會上，也要關注如何減少工作場所的死傷人數，「這是政府必須注意的地方，而不是這種事情。」

▲美國富商艾普斯坦涉嫌性侵未成年少女、性交易仲介。（圖／路透）



阿科斯達的請辭將於19日生效；川普已任命勞工部副部長皮茲拉（Patrick Pizzella）為代理部長。事實上，根據知情人士透露，川普最初認為阿科斯達達成的認罪協議沒有不好，然而，隨著媒體不斷報導此事加上外界批評，他開始懷疑是否要留住這位人才。

回到2008年，阿科斯達身為佛州檢察官，他與艾普斯坦達成認罪協議。艾普斯最後只服刑13個月。阿科斯達在10日舉行的記者會表示，在當時情況下，該項認罪協議能確保這名富商入獄，是最好的方式，他也想幫助受害者，因此他的辦公室認定艾普斯坦會坐牢，且全世界都會明白他是性掠奪者。

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