史上最高額！臉書洩漏87萬用戶個資　被開罰1564億「錢已備好」

▲臉書因洩漏個資被罰款。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

劍橋分析公司（Cambridge Analytica）去年3月踢爆，臉書不當洩漏8700萬名用戶的個資，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）在12日宣布，將因此事對臉書罰款50億美元（約台幣1564億元），這也是聯邦貿易委員會針對科技公司開罰金額最高的一次。



《華爾街日報》報導，一名知情人士指出，聯邦貿易委員會將會對臉書開罰50億美元，委員會內部以3比2投票通過這個罰款結果，共和黨員占多數，隨後將會交由司法部審核。目前聯邦貿易委員會或臉書方面都還未做出回應。



在去年劍橋分析踢爆臉書不當洩漏超過8700萬名用戶的個資之後，FTC就開始介入調查，質疑臉書違反其2011年的協議條款，內容明確提到，若是臉書要與第三方共享用戶資訊時，必須給予非常清楚的通知或指示。CNN報導提到，罰款並非FTC唯一可以處置臉書的工具，外傳該單位可能會要求臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）個人對洩漏個資一事負責。

臉書在今年4月時就向投資者表明，預期之後FTC的罰款會在30億到50億之間，他們已經為訴訟過程預留了30億美元，這筆錢是從今年第一季度的獲利中撥來的。12日收盤時，臉書股價上升了1.8%。



先前，FTC祭出的最大筆罰款是在2012年，Google也因為隱私權政策問題，被罰了2250萬美元，僅是這次臉書被罰款金額的9%。

