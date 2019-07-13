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美眾院通過「國防授權法」鼓勵對台灣軍售　川普簽字後生效

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▲▼7月4日美國國慶日，總統川普今年特別打破慣例，前往華府林肯紀念堂發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國《國防授權法》眾院版通過，兩院協商後，將交由川普簽署生效。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院在12日通過2020財年度的《國防授權法》（NDAA），根據上個月公布的內容，美國會認為，應該持續加強與台灣的防務及安全合作，且應支持對台的軍售。此外，參院版本已經在上月底通過，兩院版協商一致後，再交由總統簽署生效。

眾議院12日以220票同意，197票反對，通過眾院版的《國防授權法》，幾周之內可能會公布調整後的內容。根據6月19日公布的版本，其中第1248條國會「對台意見」中提到，台灣關係法與六項保證皆為美台關係基石美國應強化與台灣的防務及安全合作，支持台灣發展，維持足夠自衛所需能力。

國會意見還提到，在台灣關係法的基礎之上，美國應持續支持台灣經由對外軍售、直接商售與產業合作，獲得適當的防禦性武器；美國也應該確保及時檢視與回應台灣所提的軍購需求，以改善對台軍售的可預測性。

另外，國會意見認為，國防部長應該與國務卿商討，並推動有關加強台灣安全的交流與合作政策，例如依照「台灣旅行法」，推動美台雙邊資深國防官員與軍事將領交流。

上月底通過的參院版本中還提到，在「台灣旅行法」基礎下，美台高級國防官員應能進行交流，擴大人道主義的救援與救災的合作，支持台灣醫療船參與美國相關演習，作為年度「太平洋夥伴」任務之一，改善災害應對的規劃與準備。

目前兩院版本皆已通過，待協商討論共同的版本後，再將法案送往白宮給予總統簽署生效。

美國國務院在8日批准對台出售超過22億美元的戰車等軍備，行政部門也已通知國會。而中國大陸發言人耿爽12日在記者會上表示，由於美方向台出售武器違反國際準則，中方將對出口武器到台灣的美企進行制裁。

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關鍵字：國防授權法,眾議院,北美要聞

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