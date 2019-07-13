川普富商好友涉性侵、逼40未成年少女賣淫！塞1000萬給證人封口

▲美國富商艾普斯坦涉嫌性侵未成年少女、性交易仲介。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國富商、總統川普好友艾普斯坦（Jeffrey Epstein）日前因涉嫌販運人口性交易、性侵未成年少女等罪嫌遭到逮捕，美媒踢爆，家財萬貫的艾普斯坦在先前就因為想逃避被起訴，塞了35萬美元（約台幣1095萬元）給2名可能對自己不利的證人。

《紐約時報》報導，檢察官表示，艾普斯坦分別在去年11月和12月時，塞錢給兩名證人，其中一人得到了10萬元，此人在10年前，艾普斯坦因涉嫌性侵被捕時，就被檢察官列為共謀者、另一人除了是共謀者外，更是艾普斯坦手下的員工，幫助他進行性交易仲介的工作，因此被列為潛在證人，獲得了25萬元封口費。

曼哈頓檢察官辦公室認為，這個動作就是艾普斯坦試圖影響證人的證據，因此在法庭上要求不可讓艾普斯坦在等候審判期間保釋出獄。檢察官並未對艾普斯坦提出新的告訴。

▲艾普斯坦在紐約的豪宅。（圖／路透社）

艾普斯坦的律師則指出，他的客戶在向佛州檢察官認罪，並服刑13個月後，在過去14年來都過著守法的生活，對於曼哈頓檢察官的相關指控不認罪。

66歲的艾普斯坦在6日搭乘私人班機抵達紐澤西機場之後，遭到逮捕，目前已販運性交易人口等罪嫌被起訴。這些事件發生在2002到2005年之間，艾普斯坦和他的員工付錢給數10名未成年少女，要求與其發生性關係，地點在他的曼哈頓豪宅內，據傳受害者有超過40名未成年少女。

起訴書內還提到，艾普斯坦還要求受害者們去招募更多未成年少女，並且會付給「招募者」數百美元當籌碼，如此一來，便可以保證「貨源」不斷。艾普斯坦被逮捕之後，要求在等待審判過程中可以交保外出，並自願留在自己的豪宅內，戴上電子腳鐐、由24小時警衛看守，但目前審判結果還未出爐。

艾普斯坦以強大財力和良好政商關係叱吒華爾街，早在2008年就有性犯罪前科，涉嫌從事性交易仲介，但他也成功透過法律團隊取得認罪協商，並花錢賠償受害者，最後僅坐牢13個月，被標註為性犯罪者，但巧妙躲過無期徒刑，也沒有遭到檢方起訴。