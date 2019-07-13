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「一起死就不痛苦」38歲男掐死老婆和2女兒　岳母驚曝命案真相

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▲▼衛福部，自殺防治。（圖／pakutaso.com、Pexels）

▲事發後，岳母說出女婿先前的種種情緒崩徵狀。（示意圖／pakutaso.com、Pexels）

記者洪珮瑄／綜合報導

北京市平谷區一名38歲的張姓男子在2017年時，親手殺死自己的老婆和2個女兒，隨後他便意圖自殺，沒想到卻意外被救回一命。案發後，岳母坦言，女婿過去曾經情緒崩潰，拿刀割自己的腹部和胳膊，當時因為女兒的親情呼喊，才讓他及時回頭，如今卻還是無法阻止悲劇發生。

綜合陸媒報導，張男含妻子李女是國中同學，倆人一起長大，而且感情非常好。不過，就在前年12月，1歲小女兒生日的那個夜晚，李男翻來覆去就是睡不著，覺得生活壓力太大，想要離開人世，但又捨不得丟下妻小，因此便動了「一起死就不痛苦」的念頭。

隔天早晨鬧鐘響時，李男見到老婆從床上站起，下秒立刻將她推倒在床上，用雙手掐住對方脖子，直到沒有動靜才鬆手。接著，他到女兒的房間，用同樣的方式將12歲大女兒和小女兒掐死。事後，李男懷疑妻子和女兒們沒有真的死去，於是走向陽台的工具箱裡，拿了鐵鎚重擊妻子和女兒頭部，並且拿剪刀往大女兒肚子刺下。

為了和妻子、女兒作伴，張男拿起刀和鐵鎚意圖自殺，但卻發現自己還是有意識，便從陽台跳下，決定斷了自己的性命。事後，警方到達案發現場，發現李女和兩個孩子已經死亡，不過，墜樓的張男在送往醫院搶救後，卻撿回了一條命。

▲▼自殺,情緒勒索（圖／取自Pixabay）

▲張男將大女兒和小女兒一併殺害。（示意圖／取自Pixabay）

據警方了解，案發前，張男的公司發生勞資糾紛，員工開始罷工，也因為這場風波，讓張他的工資降了不少，決定申請一筆10萬元（台幣約45萬元）的補償金主動離職。不過，離職後的3個月，張男依然找不到滿意的工作，只能在家洗衣、做飯、接送孩子上學。日子一久，他便開始覺得很煎熬，無法養家。

事後，張男的岳母提到，女婿有一次突然情緒崩潰，出門買早餐卻很久沒回來，「當時女兒心急地出去找才發現，他準備在家後面一個小水溝裡自殺，正用一把水果刀往自己的腹部和胳膊割，後來因為女兒不斷喊著『老公』，他才不捨地扔下刀子。」

岳母提到，自從那次之後，女兒就帶著女婿到精神病醫院看診，不過可能是藥物有副作用，他吃了之後整個人就跟傻了一樣，所以一個月後就停藥了，加上事後工作丟了、生活壓力大，因此煩躁不堪。最後，北京市第三中級法院在去年12月對該案作出判決，對張男從輕處罰，在案扣押物品，而被告人張男因犯下故意殺人罪，依法判處無期徒刑、剝奪政治權利終身。

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關鍵字：妻子,女兒,岳母,精神病,掐脖

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