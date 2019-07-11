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妻子罹癌痛到送急診　岳母發現女婿已「不告而別」怒控遺棄罪

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▲病患,病人,醫院,急救,搶救。（圖／免費圖庫pixabay）

▲郭男被岳母指控涉嫌遺棄罹癌妻子「不告而別」。（示意圖於本案無關／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北郭姓男子被岳母指控，在妻子罹患癌症後不告而別，連妻子被送急診了也不理，岳母氣不過，控告女婿涉嫌遺棄罪。不過檢察官調查，郭妻當時仍可由醫院、岳母照護，並不會發生意外危險，加上郭妻後來不幸病逝，岳母傷心之餘，也已遞狀表明不願再追究，台北地檢署最後處分不起訴郭男。

郭男岳母提告指控，郭男娶了她女兒，就對她女兒有扶養、照護的義務，在女兒罹患癌症的時後，更應如此；但是2018年11月17日，女兒因為不堪病痛，到新北市新莊輔仁大學附設醫院急診時，岳母才發現，原來女婿郭男在得知妻子罹癌後，早就已經選擇不告而別。

岳母氣得控告郭男涉嫌，《刑法》第294條第1項的遺棄罪，郭男到警局應訊時表示，是妻子罹癌後，自己回娘家和岳母同住，由岳母和醫院照料妻子的病情。就在檢警要進一步展開調查的時後，郭男的妻子於2019年4月24日不幸病逝，岳母另外具狀向檢察官表明不願追究，要撤回對郭男的告訴。

北檢處分書指出，根據最高法院判例，即使郭男沒有盡到扶助、養育或保護癌妻的義務，事實上還有其他人在照護癌妻，認為郭男行為不構成遺棄罪要件，加上岳母不再追究，因此不起訴郭男。

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關鍵字：夫妻,癌症,岳母,遺棄,無自救能力

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