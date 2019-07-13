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洗手槽溺死「親生男嬰」！21歲未婚媽獲「自首減刑」判8年　檢不服上訴

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記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣一名21歲的劉姓女子2018年12月在當地一處土地公廟內，親手把自己懷孕產下僅6天的男嬰放入洗手槽溺死，事後她被檢方依殺人罪嫌起訴。苗栗地院法官認為，劉女在警方知悉殺人犯行前，主動坦承符合自首要件，因此酌予減刑，判處8年有期徒刑；但檢方不服決定提出上訴。

根據了解，劉女17歲那一年就曾經未婚產下一子，後來卻因故沒有結婚、孩子也交給生父撫養；她後來又交了另一鳴男友，而且一樣發生未婚懷孕的事情，並且於2018年12月15日產下男嬰，只是她卻不敢把男嬰抱回家，反而把男嬰帶到住家附近的土地公廟，親手把兒子放入水槽內活活溺死。

▲▼檢警調查發現未婚媽媽是在住家附近一處土地公廟旁的洗手台，將剛出生淹死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲劉女將男嬰放入洗手槽內，灌水溺死男嬰。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉女將男嬰溺死之後，用紅色塑膠袋裹屍，隨意棄置在路旁的草叢。苗栗市戶政事務所2個月後，等不到劉女的出生登記申請，因此主動打電給劉女詢問原因，不料劉女卻立刻否認有產子，還謊稱自己只是切除腫瘤，加上劉女家人對於男嬰全不知情，戶政人員因此決定通報警方處理。

劉女起初面對警方的詢問，還編造謊言稱兒子送「乾爹」養了，但警方立刻要求找「乾爹」來對方，她眼看事件無法隱瞞才承認殺人，接著帶著員警前往棄屍地點。劉女向檢方解釋，她是怕未婚生子會被父親打罵，加上自己無力扶養才會殺嬰，檢方因此將她依殺人罪提起公訴。

▲▼檢警調查發現未婚媽媽是在住家附近一處土地公廟旁的洗手台，將剛出生淹死。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗栗未婚小媽媽土地公廟溺殺男嬰。（圖／東森新聞）

▲劉女17歲時就曾未婚懷孕，當時還一度論及婚嫁，無奈最終仍與白紗擦肩而過。（圖／東森新聞）

苗栗地院法官認為，劉女身為母親應該善盡人母之責，但卻因為無力扶養、擔心被責罵，就對出生僅6天的兒子痛下殺手，任意抹滅被害男嬰生存權利、惡性非輕；但考量劉女在警方知悉其殺人犯行前，就主動坦承犯行且帶警方尋獲男嬰遺體，符合自首要件、減輕其刑，判處劉女8年有期徒刑，全案仍可上訴。

對於法院的判決，苗栗地檢署認為，劉女最初面對警方追查時，一度說謊企圖掩飾殺人行為，直到無法隱瞞才改口全盤托出，如此是否符合自首要件，存有疑慮，因此將會提出上訴。

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關鍵字：男嬰,未婚產子,土地公,自首

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