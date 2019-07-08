10月大男嬰施打疫苗「44小時後身亡」　媽崩潰：醫生說是正常現象

▲10月大的男嬰施打疫苗後出現許多不適症狀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

雲南省昆明市一名10個月大的男嬰在今年2月時，到醫院注射「乙型腦炎減毒活疫苗」，沒想到隔天卻出現一連串不適反應。當時，男嬰的母親帶著他到醫院求助，沒想到院方竟回，這屬於正常現象。事後，男嬰在施打疫苗後完的44小時後，不幸身亡。

據了解，當時羅姓女子帶著自己的兒子，到離家最近的太和塘雙社區衛生服務站注射疫苗，殊不知第二天孩子就出現不適的症狀。隨後，羅女趕緊到注射疫苗的該間醫院求助，她表示，「醫生當時告訴我，孩子沒燒到39度就不要送醫院，而且發燒也是打疫苗後的正常現象。」

事後，羅女看見孩子越來越不對勁，因此趕緊抱著他到昆明第一人民醫院，沒想到搶救一會兒，醫院就宣布孩子死亡了。她崩潰表示，孩子出生後一直很健康，沒有感冒過，也沒有去過任何一家醫院。

站護士長解釋，當天給孩子注射疫苗前，羅女說，孩子沒有過敏史，最近也沒有腹瀉發熱的情況，而且注射完後也告知她，在現場觀察30分鐘，沒有異常再離開。此外，她也提到，第二天是告知羅女，如果孩子發燒超過39度，加上哭鬧得比較厲害的話，一定要到醫院就診。

▲才剛打完疫苗，男嬰在44小時之後不治身亡。（圖／CFP）

據服務站醫護人員表示，服務站給孩子注射的是單包裝的乙型腦炎減毒活疫苗，由成都生物製品研究所有限責任公司生產，有效期到2019年10月3號，使用專用預防接種注射器，並沒有甚麼違法或不妥的地方。

案發之後，當地的衛生監督局、疾控中心等部門也展開了調查程序，並且在羅女的同意下，對男嬰進行解剖。經調查發現，該服務站的相關醫療資質齊全，且疫苗的採購運輸和使用保管都沒有問題。

不過，司法鑑定中心則認定，孩子死亡原因為間質性肺炎、腸胃炎致感染中毒性休克、呼吸循環衰竭死亡。而昆明醫學會再經過調查後指出，該案屬於疫苗接種異常反應，損害程度達到了一級甲等。

衛監局表示，雖然初步調查發現，這孩子所接種的乙型腦炎減毒活疫苗是由國家免費提供的一類疫苗，而且疫苗也有合格證書，是疾控部門統一採購的疫苗，但仍會繼續跟進該事件的處置。