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人妻偷玩交友軟體「被慘騙78萬」　丈夫一句話讓她當場爆哭

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▲▼人妻上網玩交友軟體。（圖／翻攝自新華彩票）

▲尹姓人妻瞞著丈夫上網玩交友軟體，認識騙錢的男子。（圖／翻攝自新華彩票，以下同）

大陸中心／綜合報導

有了另一半，還玩交友軟體，是什麼想法？河北邯鄲的尹姓人妻日前瞞著丈夫偷偷玩交友軟體，認識了一名陌生男子，不久後便與對方「愈來愈親密」。隨後，男子介紹了一款賭博軟體，成功從尹女身上騙走了人民幣17萬元（約新台幣78萬元）；不過，尹姓人妻將被騙的事情告訴丈夫後，丈夫的一句話卻讓她淚崩。

尹女日前指出，自己4月份在某個社交平台上看到一則「交友廣告」，一時好奇就下載來「試試看」，一名陌生男子不久後便透過軟體向她打招呼。

兩人認識後，男子每天對尹女噓寒問暖、甜言蜜語，讓兩人關係愈來愈親密。後來，男子向尹女介紹了一款「賭博App」，還保證一定會賺錢。

▼男子對人妻使出的詐騙話術。

▲▼人妻上網玩交友軟體。（圖／翻攝自新華彩票）

▲▼人妻上網玩交友軟體。（圖／翻攝自新華彩票）

尹女說明，自己第一次花了500元（人民幣，以下同）進行投注，沒想到賺了136元；第二次就下了1萬元的注，一口氣賺了1800元；第三次便投入3萬元，這次又賺了6000元。嚐到甜頭後，她3個月內在該軟體中儲值上百次，少則1次100元、最多1次8萬元。

最後，尹女孤注一擲，將僅存的10萬元一口氣投入，又透過網路貸款借了2萬元進行儲值，但卻全部輸光。

尹女說，那名男子得知自己沒錢之後，態度立刻轉變，對她進行言語羞辱，她無奈之下只能告訴丈夫。沒想到，她的丈夫得知後，卻選擇原諒，「錢可以再掙，人沒事就行」，讓她當場流淚崩潰。

她表示，自己在3個月內總共投入了17萬元，目前已向警方報案。警方也向尹女解釋「是典型的殺豬盤」，「對方只通過文字或者語音，受害者是看不到對方人的，也不能確定對方的位置，通過交友的方式來取得受害人的信任。」警方說明，目前已受理尹女的報案，全案仍在進一步調查。

▼丈夫的原諒讓她流淚崩潰。

▲▼人妻上網玩交友軟體。（圖／翻攝自新華彩票）

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關鍵字：交友詐騙,人妻,丈夫,詐騙,夫妻關係,家庭和諧

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