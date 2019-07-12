規劃人生最後一哩路　醫院志工賢伉儷簽署預立醫療決定

▲台南市立安南醫院志工李先生夫婦，因不想讓家人承受醫療抉擇之壓力，及期待自身能尊嚴善終，一同預立醫療決定，規劃人生最後一哩路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

預約預立醫療照護諮商門診（ACP門診）之簽署過程中，李先生亦談及其對自身生病的想法，讓家人更清楚了解其善終意願與價值觀，自己的命運之路由自己當掌舵者。

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安南醫院預立醫療照護諮商門診的家醫科陳正一醫師指出，該門診採自費約診制，每週五上午門診時段提供服務，預約專線06.3553111分機2595。陳醫師說諮商收費完全遵照衛生福利部相關規定，60分鐘3500元為上限，院方為鼓勵民眾一起參與諮商，降低收費為3120元（含掛號費），只要具完全行為能力之人，日後都可藉由醫療照護諮商團隊，依自身意願簽署預立醫療決定書，為自己規劃人生尊嚴的最後一哩路。

陳正一醫師表示，「病主法」是全亞洲第一部保障病人自主權利專法，目前全台共有77家醫院可提供諮商門診，安南醫院是大台南地區6家醫院之一。政府之所以要通過「病主法」的美意在於當病人正處於5大臨床條件末期病人、處於不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智、其他經中央主管機關公告之病人疾病狀況或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法之情形，其醫師都必須跟其家屬依病人先前之預立醫療決定，進行後續醫療處置，保障病人最後一哩路尊嚴善終。

此外，安南醫院為鼓勵病人與家屬一同參與預立醫療照護諮商門診，只要病人之二親等家屬可減免費用，也就是第2人含掛號費為920元。