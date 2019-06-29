散步緊跟…安靜小黑聽她問「要跟我回家嗎？」突激動抓籠汪汪叫

▲念念只要看到手機 打開，就會馬上黏過來。（圖／飼主Betty Chen提供）

寵物小組／採訪報導

緣分真的很神奇！飼主Betty Chen 5年前到收容所當志工時，遇到了才2、3個月大的米克斯狗「念念」，雖然周遭有許多人，小狗卻一路緊跟著她。Betty Chen將小狗送回籠子時，問了一句「你要跟我回家嗎？」，原本安靜的小狗突然激動抓籠汪汪叫，讓當時未成年的她就決定要讓彼此成為一家人。

Betty受訪時說，當時第一次去收容所當志工，要離開時突然在小籠子裡發現念念，「我就被牠大大的耳朵和眼睛吸引。」原本收容所人員說，幼犬太小怕跑丟，所以不能出籠，但看Betty一直待在籠子前，就通融讓她帶念念出來玩。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲念念小時候大大的眼睛和耳朵吸引了Betty的注意。（圖／飼主Betty Chen提供）

Betty回憶，念念出籠後，許多人都圍在這隻可愛的小狗身邊，「但牠就只跟著我，咬著我的項鍊。」出來沒多久，念念回籠的時間就到了，Betty不捨地送牠回籠，「牠格外的安靜，然後又不理我，直到我跟牠說『你要跟我回家嗎？不理我我要回家囉！』狗狗才開始暴動的抓籠子然後開始叫！」

那一天下山離開收容所後，Betty就對這隻小狗念念不忘，「那時的我未成年，所以上網路上拜託愛爸幫我帶下來～然後念念就跟著我到現在。」她也說，正是因為當時的「念念不忘」，才把狗狗取名為「念念」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲念念聰明又可愛。（圖／飼主Betty Chen提供）

念念非常聰明，回家後馬上就知道自己的名字叫什麼，和家人互動也很有趣，會趁阿嬤在廚房煮飯時躲在外面偷看，也會在Betty宿醉時用擔心的表情看著她。Betty笑說，其實太聰明也不好，「雖然這些是好的一面，但惡魔那面，真的會讓人很想掐死牠。」比如說，念念永遠都吃不飽，會趁她睡覺時偷咬內褲，還有次買名產回家，隔天東西就不見了，而她根本連一口都還沒吃到。

▲躲在廚房外面偷看阿嬤煮飯。（圖／飼主Betty Chen提供）

▲念念：馬麻妳怎麼惹？（圖／飼主Betty Chen提供）

然而，抱怨歸抱怨，Betty跟念念感情還是超級好。她近日在臉書社團「米克斯傳奇」分享一段影片並寫道，「只要手機開起來，孩子就好自動偵測到，馬上過來躺好。」畫面中，只見Betty側躺著，一打開手機，念念就馬上饋到她臉上「合影」，網友們看了也紛紛笑說，「超可愛的」、「好甜喲！」

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