「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工團體人數最多

▲台電舉辦花博志工團感恩大會，感謝同仁無私付出。（圖／台電中區處提供）

記者李忠憲／台中報導

台中世界花卉博覽會圓滿落幕，幕後功臣莫過於上萬名花博志工，其中，「台電志工團」881位志工服務超過6萬小時，更是企業團體排名第一名。台灣電力公司29日舉辦「花博志工團感恩大會」，感謝這些熱心志工與眷屬。董事長楊偉甫也期許，未來能在更多的社會服務活動中，看到同仁熱情投入的身影。

台電為響應台中市政府主辦的世界花博，台電志工團率先在招募之初就加入，也成為花博志工中最大的企業團體，從2018年11月至今年4月，共投入881人，總共服務6萬多小時。除了是企業志工人數最多外，也讓市府社會局用「台電模式」號召更多企業加入。

台電為了感謝這些來自全國各地、熱心參與花博志工的台電員工及眷屬，29日上午在台電台中區營業處舉辦「台電花博志工團感恩大會」。台電董事長楊偉甫、副總經理王耀庭、業務處長沈國揚等人均到場，致贈紀念品給服勤超過 60 小時的台電志工。現場也播放志工們執勤期間的紀錄片，場面溫馨、歡樂。

台電董事長楊偉甫表示，台電從北到南招募超過 40個單位共 881 位志工，真的很不簡單！就連台中市府社會局也以「台電模式」為號召，希望藉此吸引更多企業加入社會服務！台電志工不管是在服務民眾，還是與市府配合度，都獲得高度肯定與回饋，讓參觀花博民眾都看見台電志工優質表現。期望未來能夠繼續在更多的社會服務活動中，看到同仁熱情投入的身影。

業務處長沈國揚也說，花博志工團招募，從教育訓練、設計專屬配備，還舉辦相見歡、志工徵稿等活動，讓大家覺得加入志工團是一件很幸福的事。志工團裡有夫妻檔、父子檔、母女檔，甚至全家一起來服勤。不但能讓大家從事有意義的志工服務工作，還能凝聚家人感情，一舉兩得。

台中區處長郭芳楠說，台電將會努力保持熱忱，發揮企業社會責任回饋民眾，繼續為社會貢獻付出。

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