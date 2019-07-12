鳳梨蓮霧香蕉外銷成長50%　農產品上半年出口853億元創19年新高





▲今年上半年台灣農產品外銷量116萬公噸、總金額新台幣853億元 。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會主委陳吉仲今（12日）表示，今年上半年台灣農產品外銷量116萬公噸、總金額新台幣853億元，較去年同期成長11.3%與6.5%，創下20年來出口新高；外銷重要農產品包括稻米、生鮮水果、茶葉、花卉、養殖漁業等皆創佳績，尤其生鮮水果出口達42億元，除較去年同期成長48.7%，更已超越歷年水果全年的出口值。

陳吉仲指出，今年上半年農產品總體外銷包括，鳳梨、蓮霧、香蕉、稻米及鱸魚等出口成長超過50%，其他國內生產重要品項包括鳳梨釋迦、芒果、茶葉、文心蘭、蝴蝶蘭及吳郭魚出口均成長，我農產品前5大出口國家包含大陸、日本、美國、越南、香港，另我出口韓國農產品增加28%，表現突出。

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▲陳吉仲指出，今年上半年農產品出口新南向國家包括菲律賓、馬來西亞、新加坡，以及中東市場的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等皆較去年同期成長。（圖／農委會提供）

為了避免部分農產品外銷市場過度集中，並擴大農產品外銷量值。陳吉仲說明，農委會積極藉由外銷平台整合推動各項措施，透過建立外銷穩定供應鏈、輔導參加國際性展覽、辦理海外宣傳拓銷活動與媒合國內業者與海外通路對接等，協助農民與外銷業者拓展新南向、中東、俄羅斯等新興市場及開發既有市場的新通路，強化海外市場布局。

▲台灣農產品前5大出口國家包含大陸、日本、美國、越南、香港，另外，出口韓國農產品增加28%，表現突出。（圖／農委會提供）

陳吉仲說，今年上半年農產品出口新南向國家包括菲律賓、馬來西亞、新加坡，以及中東市場的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等皆較去年同期成長，各項針對新興市場及通路的拓銷與輔導措施確已發揮效果，未來也將持續辦理，他舉例，9月會在新加坡HAO Mart超市設置台灣農產食品長期展售專區。

陳吉仲最後也表示，今年上半年創新高，要感謝農民與所有業者共同合作，農委會也非常樂見、感謝各地方政府努力爭取訂單促銷台灣農產品，因為最終就會反映在農民收入金額上。