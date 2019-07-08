青瓦臺急召「5大財閥」討論對策　三星少主赴日急找供應商討貨源

▲日韓貿易戰開打，三星電子副會長李在鎔傳為找尋受管制材料的替代商，缺席政府會議趕往日本。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本上週對韓國實施高科技材料管制，也讓南韓不排除採取報復行動。韓國政府在周末召集國內各大重量級企業代表開會，討論海外經濟局勢，不過三星電子副會長李在鎔卻傳缺席本次會談，據消息人士指稱是趕往日本和當地供應商共議對策。

據《韓聯社》報導，包含三星（SAMSUNG）在內，現代（HYUNDAI）、樂金（LG）、SK、樂天（LOTTE）等大財閥均收到會議邀情，針對企業具體減損措施討論。而李在鎔於7日晚間9點抵達東京，比預定時間稍晚，因此也有觀點認為，他是出席會談後才前往日本。

▲據消息人士稱，三星的受管制材料僅剩數天庫存，而日本則佔材料產量的7-9成。（圖／美聯社）



南韓官方於7日證實，會議由企畫財政部洪楠基（Hong Nam-ki）、青瓦臺（總統府）政策幕僚長金相九（Kim Sang-jo）共同召開，但拒絕透露出席企業名單。

據消息人士稱，李在鎔趕赴日本可能是為了向供應商謀求更多材料貨源，包括要求從日本外的工廠取得受管制材料等，但因韓國總統文在寅預定在10日邀請韓國前30強企業領袖商討，李在鎔可能在此前便會回國參與。不過抵日的李在鎔拒絕媒體採訪，也並未透露行程及將停留時間。

雖然短期反制日本的措施以及此次會談內容都屬保密階段，但韓國政府已宣布將貿易禁令上訴至世界貿易組織，並大力提倡關鍵材料國產化。