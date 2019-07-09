辣妹「U型挖空」紅燈啃香蕉...一口接一口　7千老司機魂飛！本尊笑解答

▲女騎士背殺照曝光！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

「台北夏日的街頭風景！」一名女網友穿著火辣「U型挖空」打扮騎著擋車，完全不畏懼毒辣的太陽猛曬，甚至在等紅燈時，她驚天掏出一根香蕉，光天化日下優游自在吃完，讓後方的駕駛看傻眼。火辣照片瘋傳，掀起老司機暴動求正面，而本尊發現被偷拍後一直狂笑。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》PO出邪惡視角，讓廢友們眼睛大吃冰淇淋，日前他開著車行經北市建國北路三段，正在等紅燈時，撇見右前方有超狂亮點，一名女騎士騎著擋車，上半身穿著黑色蕾絲，美背近乎全露，螞蟻腰上繫著腰包，左方要掛著一頂綠色格子鴨舌帽，火辣又帥氣的黝黑身影，讓人看了好上火。

請繼續往下閱讀...

更狂的是，女騎士趁著等紅燈之餘，竟拿出一根香蕉開始狂啃，一口一口看似吃得津津有味，讓原PO看了目瞪口呆，忍不住笑虧「是誰…是誰…准妳這樣邊吃香蕉邊騎車的？」最後還在文末註解「#台北夏日的街頭風景！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲女騎士火辣裝扮，讓網友好嗨！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

該文一PO出，瞬間吸引7千名網友暴動猛盯，暈頭轉向直呼「這有穿嗎？」、「這個可以，好猛」、「好辣哦！覺得女生會騎這種車好厲害」、「可能剛健身房出來，沒時間補充，騎車吃香蕉錯了嗎」、「超性感欸哈哈，好想看正面」、「可惡，想當香蕉」。

有網友質疑，「那個小腿肌…我不相信是女的XD」、「結果轉身回頭是個男的」、「他4女森嗎？純好奇」、「看到這個小腿，我軟起來等了」。結果留言串中，一名女網友自稱是辣妹的友人，揭開她啃香蕉的原因，「她是女生我朋友，身材很好，平常都是這樣穿，只是她要趕去健身房運動來不及，所以把香蕉拿出來吃，只是她還沒加入社團無法留言，但她本人看到一直笑！」

▲原來辣妹要趕著去健身房，才會把握時間吃香蕉！（圖／翻攝爆廢公社二館）

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！